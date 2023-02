Prefeito de Paris apoia reintegração olímpica russa — CMIO Esportes

O COI disse que está investigando meios para restabelecer a Rússia e a Bielo-Rússia nas competições olímpicas

As medidas destinadas a fornecer uma estrutura para o retorno da Rússia e da Bielorrússia ao redil olímpico receberam o apoio de Anne Hidalgo, prefeita da cidade-sede de 2024, Paris.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou esta semana que está investigando métodos para supervisionar a reintegração de ambos os países, onze meses depois de ter imposto uma ampla suspensão após o início das hostilidades com a Ucrânia.

O COI disse que a Carta Olímpica garante aos atletas individuais o direito de competir, mas enfatizou que as sanções contra os governos da Rússia e da Bielo-Rússia devem continuar – e acrescentou que os atletas só seriam considerados elegíveis para competir se satisfizessem critérios específicos, como adesão estrita a Código da Agência Mundial Antidopagem (WADA).

Ele também disse que os atletas seriam desclassificados da competição se manifestassem apoio à ação militar.

O Conselho Olímpico da Ásia (OCA) convidou formalmente na quinta-feira atletas de ambos os países para participar dos Jogos Asiáticos em setembro, o que proporcionaria um caminho para russos e bielorrussos se classificarem para as Olimpíadas e remover um grande obstáculo à participação de ambos os países em Paris em 2024.

A notícia da possível inclusão atraiu críticas da Ucrânia, com seu presidente Vladimir Zelensky detalhando no Telegram esta semana que ele disse ao presidente francês Emmanuel Macron que os russos “nenhum lugar” na França no próximo ano.

No entanto, esta não parece ser uma opinião compartilhada por Anne Hidalgo, a prefeita de Paris e uma figura que tem sido fundamental para os preparativos olímpicos antes da cidade sediar os Jogos pela primeira vez em um século.

“Acho que é um momento de atletas e que não se deve privar os atletas de sua competição”, disse ela à mídia francesa.

“Mas penso e defendo, como grande parte do movimento esportivo, que não haja uma delegação atrás da bandeira russa.

“Claro que os Jogos acontecem em um momento geopolítico. Espero que a guerra na Ucrânia tenha ficado para trás quando recebermos os Jogos de Paris.”