Presidente do COI critica a Ucrânia – mídia – CMIO Esportes

A pressão de Kiev para que os países boicotem os Jogos de Paris 2024 vai contra a Carta Olímpica, disse Thomas Bach

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, teria instado Kiev a cessar seus pedidos de boicote aos Jogos de Paris 2024. A Ucrânia alegou que permitir que atletas russos e bielorrussos competissem promoveria a operação militar de Moscou – uma alegação que o COI rejeitou como “difamatório.”

Em carta enviada ao presidente do Comitê Olímpico Nacional (NOC) da Ucrânia, Vadim Guttsait, e vista por diversos meios de comunicação, Bach pediu às autoridades de Kiev que parem com as ameaças em relação à próxima edição dos Jogos de Verão e se abstenham de pressionando outros países a um boicote.

Bach observou que a participação de atletas russos e bielorrussos sob bandeira neutra nos Jogos de 2024 foi “ainda nem sequer foi discutido em termos concretos.” Ele também sugeriu que as cartas de Guttsait para outros NOCs foram enviadas prematuramente e causaram consternação entre vários membros do COI.

"Sua carta nesta fase prematura para seus colegas CONs, para as Federações Internacionais, membros do COI e para futuros anfitriões olímpicos, pressionando-os na tentativa de influenciar publicamente sua tomada de decisão, foi percebida pela grande maioria deles como, no no mínimo, extremamente lamentável", Diz-se que Bach escreveu.













O presidente do COI teria lembrado a Kiev que um boicote é uma violação da Carta Olímpica, que “obriga todos os CONs a ‘participar dos Jogos da Olimpíada enviando atletas’.”

Bach também condenou “declarações difamatórias” feitas por várias autoridades ucranianas que acusaram o COI de ser um “promotor de guerra, assassinato e destruição.” No mês passado, a organização negou as acusações de que recebeu subornos de Moscou e alertou que tais alegações não levariam a “discussão construtiva”.

Em janeiro, o COI anunciou que estava procurando maneiras de permitir que atletas da Rússia e da Bielorrússia participassem dos Jogos de Paris 2024 sob uma bandeira neutra. Altos funcionários ucranianos, incluindo o presidente Vladimir Zelensky, responderam à notícia prometendo fazer lobby para um boicote ao evento. Eles insistiram repetidamente em isolar atletas russos e bielorrussos de quaisquer eventos esportivos internacionais.