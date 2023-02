Jovem russo conquista o título júnior do Aberto da Austrália — CMIO Esportes

A russa Alina Korneeva se tornou a mais recente campeã júnior do Grand Slam de sua terra natal com uma vitória suada sobre a compatriota Mirra Andreeva na final feminina de simples do Aberto da Austrália no sábado.

Aparecendo no primeiro evento júnior do Grand Slam de sua carreira, Korneeva garantiu que deixaria Melbourne com o título a reboque após uma vitória por 6-7, 6-4 e 7-5 sobre Andreeva, de 15 anos. Uma disputa épica entre os dois jovens russos – que também são duplas – durou três horas e 18 minutos na Rod Laver Arena.

A nona cabeça-de-chave Korneeva levou a melhor sobre sua rival sétima cabeça-de-chave, tornando-se a primeira jovem russa a ganhar o título júnior feminino em Melbourne desde Elizaveta Kulichkova em 2014. Outras vencedoras russas anteriores do título incluem a bicampeã Anastasia Pavlyuchenkova, que já venceu desde então, teve uma carreira profissional de sucesso e chegou à final do Grand Slam no Aberto da França em 2021.

“É o meu primeiro Grand Slam e espero que não seja o último” Korneeva falou sobre seu sucesso, conforme citado pelo site WTA. “Estou tão orgulhoso de mim mesmo, do meu jogo mental.”

Korneeva e Andreeva chegaram às semifinais nas duplas femininas em Melbourne, e Korneeva descreveu a dupla como as amigas mais próximas – como evidenciado por seu consolo da chorosa Andreeva na quadra após a final de simples.

“Na quadra, claro que não posso dar os pontos para ela. Nós somos os adversários nas quadras”, disse Korneeva. “Fora da quadra, somos os melhores amigos. Eu amo tanto ela. Ela é minha menina sei lá, minha pessoa que eu posso falar tudo pra ela. Espero que tenhamos um bom relacionamento juntos.”

A final feminina será disputada ainda no sábado na Rod Laver Arena, e vê a russa Elena Rybakina – que representa o Cazaquistão desde 2018 – com o objetivo de conquistar seu segundo título de Grand Slam após o sucesso em Wimbledon na temporada passada. Semeado em 22º lugar, Rybakina enfrenta a finalista do Grand Slam Aryna Sabalenka, da Bielo-Rússia, que é a quinta cabeça-de-chave em Melbourne.