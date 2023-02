Estrela bielorrussa conquista primeiro título de Grand Slam – CMIO Esportes

Aryna Sabalenka conquistou o primeiro título de Grand Slam de sua carreira, enquanto a bielorrussa recuperou-se de um set para derrotar Elena Rybakina na final do Aberto da Austrália no sábado.

Aparecendo em uma final importante pela primeira vez, a quinta cabeça-de-chave Sabalenka ficou para trás depois que uma largada imponente de Rybakina viu o atual campeão de Wimbledon reivindicar o primeiro set por 6–4. Mas Sabalenka gradualmente exerceu seu próprio jogo de grandes rebatidas e empatou a partida ao vencer o segundo set por 6–3.

Ambos os jogadores continuaram a produzir alguns arremessos deslumbrantes na Rod Laver Arena em uma batalha condizente com a ocasião. Foi Sabalenka quem fez a jogada crucial ao quebrar o saque de Rybakina no jogo sete do set decisivo. Apesar de uma oscilação ao ver três match points escaparem, Sabalenka a segurou para nunca sacar o set final por 6–4 e levar o título com ele.

Ao selar a vitória, a jovem de 24 anos caiu de costas e cobriu o rosto em descrença enquanto comemorava de longe o maior prêmio de sua carreira. Sabalenka também subirá para o número dois no mundo nas classificações atualizadas da WTA na segunda-feira – igualando sua melhor posição na carreira.

“Estou supernervosa” disse Sabalenka depois de receber o troféu Daphne Akhurst do ícone do tênis americano Billie Jean King. “Parabéns, Helena. Espero que tenhamos muito mais batalhas, espero que na final dos Grand Slams.

“Obrigado a todos e obrigado pessoal por uma atmosfera incrível. Foi um torneio agradável de se jogar. Graças ao meu time, eles são o time mais louco do circuito.

“Vocês merecem este troféu mais do que eu. Espero que no próximo ano volte ainda mais forte e mostre a vocês um tênis ainda melhor”, finalizou. acrescentou Sabalenka, nascido em Minsk, que estava competindo no torneio com status ‘neutro’ devido às sanções em andamento impostas a muitos atletas russos e bielorrussos por causa do conflito na Ucrânia.

Para Rybakina, 23, foi uma decepção Down Under, pois ela perdeu a adição de outro Grand Slam ao título que conquistou em Wimbledon no ano passado. No entanto, a jogadora nascida em Moscou – que representa o Cazaquistão desde 2018 – provou que está pronta para lutar por mais prêmios importantes nos próximos anos.

“Gostaria de parabenizar Aryna. Eu sei o quanto você trabalhou duro e espero que tenhamos muitas outras batalhas ”, disse a graciosa Rybakina em seus próprios comentários pós-jogo. Semeada em 22º lugar em Melbourne, Rybakina agora fará sua estreia entre os dez primeiros do mundo como resultado de sua corrida até a final.