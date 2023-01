Atletas russos convidados para os Jogos Asiáticos — CMIO Esportes

O COI disse que um caminho está sendo explorado para os russos se classificarem para as Olimpíadas de Paris em 2024

Atletas da Rússia e da Bielo-Rússia foram convidados a competir nos Jogos Asiáticos em Hangzhou, na China, este ano, apesar do isolamento contínuo de ambos os países de vários grandes eventos esportivos internacionais, informou o Conselho Olímpico da Ásia (OCA).

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse na quarta-feira que um caminho está sendo “mais explorado” que poderia estabelecer uma estrutura para o retorno dos competidores russos e bielorrussos às competições olímpicas, desde que determinados critérios sejam atendidos.

Isso inclui a adesão estrita ao código da Agência Mundial Antidoping (WADA), enquanto os atletas que professam apoio vocal à operação militar na Ucrânia também seriam desqualificados.

O COI também indicou em sua declaração de quarta-feira que acolheu uma oferta do Conselho Olímpico da Ásia para convidar atletas russos e bielorrussos para competir em seus eventos de qualificação olímpica.

“A OCA se junta ao movimento olímpico em seu apoio à declaração do Conselho Executivo do COI sobre solidariedade com a Ucrânia, sanções contra a Rússia e a Bielo-Rússia e o status dos atletas desses países”, disse a OCA na quinta-feira em resposta à declaração do COI.

“A OCA acredita no poder unificador do esporte e que todos os atletas, independentemente da nacionalidade ou do passaporte que possuam, devem poder competir em competições esportivas. A OCA ofereceu aos atletas russos e bielorrussos qualificados a oportunidade de participar de competições na Ásia, incluindo os Jogos Asiáticos.

“A OCA permanece em espera enquanto o COI continua a explorar com as Federações Internacionais o caminho para o retorno da participação dos atletas russos e bielorrussos nas competições sob condições estritas.”

O convite ocorre apesar dos pedidos ucranianos para proibir a inclusão de atletas russos e bielorrussos nas competições olímpicas. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse no início desta semana em um telefonema com seu colega francês Emmanuel Macron que os russos “nenhum lugar” nas Olimpíadas de Paris no próximo ano.

A Rússia, assim como a Bielo-Rússia, esteve ausente dos esportes internacionais nos últimos onze meses, após as sanções impostas pelo COI, que foram posteriormente aderidas por várias outras federações esportivas globais.

No entanto, mais recentemente, o presidente do COI, Thomas Bach, disse que, embora acredite que as sanções devam continuar contra os governos da Rússia e da Bielo-Rússia, a Carta Olímpica determina que deveria “respeitar os direitos de todos os atletas de serem tratados sem discriminação.”

Os Jogos Asiáticos serão realizados em Hangzhou, na China, de 23 de setembro a 8 de outubro.