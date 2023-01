UEFA fechará brecha na transferência do Chelsea – mídia – CMIO Esportes

Os Blues gastaram grandes somas de dinheiro desde que Roman Abramovich vendeu o clube da Premier League

A Uefa deve fechar uma brecha financeira explorada pelo Chelsea nos últimos meses, que fez com que os gigantes da Premier League dividissem o custo de seus gastos com transferências em até oito temporadas, de acordo com relatórios.

O órgão regulador do futebol europeu atendeu às reclamações de vários clubes da Premier League que se opuseram à onda de transferências do Chelsea, que os levou a gastar mais de £ 460 milhões (US$ 566 milhões) desde a abertura da janela de transferências de verão em 2022.

O Chelsea, que agora é administrado pelo empresário americano Todd Boehly, contornou amplamente os regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP) usando uma técnica contábil chamada amortização para distribuir as taxas de transferência por períodos prolongados – como os oito anos durante os quais a taxa de transferência de Mikhail Mudryk será aplicado aos livros de Chelsea.

O internacional ucraniano Mudryk ingressou no clube no início deste mês por uma verba potencial de £ 88 milhões (US$ 108 milhões) do Shakhtar Donetsk em um contrato de oito anos e meio.

Chelsea de fato assinou contratos de 7 e 8 anos sobre seus novos jogadores para reduzir o custo de transferências no período de relatórios da FPF. Face a esta técnica compatível, a UEFA vai impor-lhe uma duração máxima de 5 anos sobre a análise de contratos https://t.co/E5l9q1Q8JB —Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) 23 de janeiro de 2023

Os regulamentos do FFP afirmam que os clubes só podem gastar uma certa porcentagem de sua receita financeira em taxas de transferência – mas isso foi contornado pelo Chelsea, que responderá pela soma de transferência de Mudryk ao longo de oito anos a um custo anual médio de cerca de £ 11 milhões ($ 13,5 milhões), um valor que se enquadra bem nos requisitos de FFP do clube.

No entanto, foi relatado pelo Daily Mail que, a partir do próximo verão, os clubes só poderão amortizar os gastos com transferências em no máximo cinco anos. Os clubes, no entanto, continuarão a poder oferecer contratos que se estendem por mais de cinco anos.

Boehly, que também é co-proprietário da franquia da Major League Baseball LA Dodgers, desenvolveu uma reputação nos primeiros dias de seu controle do Chelsea por oferecer contratos excepcionalmente longos – espelhando medidas semelhantes que são comuns nos esportes americanos.













Além de Mudryk, outras contratações como Marc Cucurella, Wesley Fofana, David Datro Fofana e Benoit Badiashile assinaram contratos longos desde que ingressaram no Chelsea.

As mudanças a serem implementadas pela UEFA, no entanto, não entrarão em vigor até este verão, o que significa que o Chelsea terá até o final da janela de transferências de janeiro para continuar gastando.

O gasto de £ 460 milhões (US$ 566 milhões) do Chelsea sob Boehly quebrou o recorde anterior de gastos da Premier League, que o Manchester City estabeleceu em £ 328 milhões (US$ 403 milhões) na temporada 2017-18.

Seus gastos colossais não mostram sinais de parar. O meio-campista argentino Enzo Fernandez, vencedor da Copa do Mundo, continua ligado ao Chelsea em um possível acordo que pode custar mais de £ 100 milhões (US$ 123 milhões), enquanto o zagueiro francês Malo Gusto, de 19 anos, também é um alvo.

O Chelsea está atualmente em décimo lugar na classificação da Premier League, a dez pontos dos lugares da Liga dos Campeões.