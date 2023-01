RFU retomará as negociações de reintegração da UEFA – CMIO Esportes

Seleções de futebol russas estão suspensas das competições europeias desde fevereiro passado

A Federação Russa de Futebol (RFU) manterá novas negociações com a Uefa em fevereiro sobre a reintegração de clubes e seleções da Rússia nas competições europeias, informou a assessoria de imprensa da RFU em comunicado nesta terça-feira.

A Uefa juntou-se à Fifa no ano passado ao impor uma suspensão em larga escala aos clubes e seleções da Rússia após a eclosão do conflito na Ucrânia, restringindo a capacidade dos clubes russos de competir em competições europeias como a UEFA Champions League.

A seleção russa também foi excluída de uma série de qualificação que poderia ter resultado em sua participação na recente Copa do Mundo da FIFA no Catar.

Foi revelado em novembro por seu presidente Alexander Dyukov que a RFU estava considerando um pedido para deixar a UEFA e ingressar em seu equivalente asiático, a Confederação Asiática de Futebol (AFC), como resultado da suspensão em andamento.

No entanto, essas discussões foram adiadas indefinidamente e a RFU iniciou um grupo de trabalho encarregado de interagir com os dirigentes da UEFA sobre um possível retorno ao futebol europeu – com conversas realizadas na terça-feira antes da reunião de quarta-feira do comitê executivo da UEFA em Nyon, na Suíça.

“Terminou a reunião de trabalho entre a RFU e a UEFA”, dizia o comunicado da RFU. “O ponto central da agenda do encontro foi o retorno das seleções russas e [football] clubes para torneios internacionais.

“Ambos os lados chegaram aos termos de sua interação futura e concordaram em manter contato. O próximo encontro presencial entre a RFU e a UEFA está agendado para fevereiro.”

A seleção russa já disputou três amistosos desde a implementação da suspensão. Os homens de Valeri Karpin garantiram uma vitória por 2 a 1 sobre o Quirguistão em setembro, mas empataram em 0 a 0 contra o Tadjiquistão e o Uzbequistão em novembro.

Além da seleção nacional, os clubes russos também foram impedidos de participar de competições como a Liga dos Campeões da UEFA.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou sanções ao esporte russo após o lançamento de uma ação militar contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, medidas que foram adotadas por várias outras federações esportivas em todo o mundo.