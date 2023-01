Chefes do atletismo devem decidir sobre mudanças na participação trans – CMIO Esportes

As autoridades devem tomar uma decisão em março sobre a entrada em competições para atletas transgêneros

O órgão regulador internacional do atletismo, o World Athletics, deve se pronunciar em março sobre as mudanças que podem restringir os requisitos de participação de atletas transgêneros, mas ainda permitir uma rota para eles competirem, de acordo com relatórios.

O jornal britânico The Telegraph informou que um “opção preferida” foi proposto sob o qual a quantidade de testosterona plasmática para competidoras transgênero seria limitada a 2,5 nanomoles por litro, que é exatamente a metade do limite atual.

No entanto, o tempo que um atleta precisaria para permanecer abaixo desse nível aumentaria para dois anos – o dobro do requisito atual.

“Apresentar uma opção preferida é a melhor maneira de obter feedback construtivo, mas isso não significa que essa seja a opção que será apresentada a [World Athletics] Conselho ou de fato adotado,” disse a organização em um comunicado.













Foi relatado pelo The Guardian, que diz ter visto um documento de consulta, que o World Athletics aceita que os atletas que fizeram a transição de masculino para feminino “reter uma vantagem em massa muscular, volume e força sobre mulheres cis após 12 meses [of hormone treatment]” e essa “dados experimentais limitados” sugere que as vantagens continuam mesmo após esse período.

Em julho do ano passado, o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, sugeriu uma postura mais rígida, dizendo que era “realmente sobre ter mais dessas discussões com sociólogos de segunda categoria que ficam sentados tentando dizer a mim ou à comunidade científica que pode haver algum problema.

“A testosterona é o principal determinante do desempenho”, acrescentou Coe, que jurou proteger “a integridade e o futuro do esporte feminino.”

No ano passado, o órgão internacional de natação World Aquatics (anteriormente FINA) disse que estava proibindo a participação trans em eventos femininos para atletas que completaram qualquer parte da puberdade masculina, prometendo criar uma nova categoria ‘aberta’. As federações de esportes como o rúgbi também impuseram medidas mais rigorosas.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) promoveu a inclusão enquanto era amplamente visto como passando a responsabilidade para as federações esportivas individuais decidirem sobre o assunto.

A questão da participação trans no esporte feminino continua controversa, principalmente depois que atletas como a nadadora universitária trans norte-americana Lia Thomas quebraram uma série de recordes com suas atuações na Universidade da Pensilvânia em 2021 e 2022.