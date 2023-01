Ícone do boxe responde a acusações de abuso sexual – CMIO Esportes

O ex-campeão mundial de boxe peso-pesado George Foreman, 74, entrou com um processo contra uma mulher que o acusou de abuso sexual há mais de 40 anos, quando ela era menor de idade.

Foreman, que lutou contra Muhammad Ali na luta de boxe mais famosa da história – The Rumble in the Jungle – está alegando que está sendo alvo de uma tentativa de extorsão, em um comunicado divulgado no verão passado, referindo-se a acusações de que ele havia abusado sexualmente de dois mulheres na década de 1970 como “ameaças e mentiras infundadas.”

Na segunda-feira, o ex-boxeador entrou com um processo contra uma das mulheres, conhecida apenas como Gwen H., que alegou ter sido aliciada e eventualmente abusada por Foreman quando era menor de idade.

Em documentos legais vistos pelo TMZ Sports, a equipe jurídica de Foreman disse estar ciente de que eles são impotentes para processar a mulher sobre as alegações em seu próprio processo, mas afirmam que ele agora tem o direito de prosseguir com os procedimentos legais devido a uma coletiva de imprensa realizada pelo alegada vítima três meses depois de ter apresentado inicialmente a sua reclamação.

A contra-ação de Foreman diz que as alegações feitas contra ele são “inteiramente fabricado” e que existe “zero evidências corroborantes na forma de documentos, fotografias, cartas ou testemunhas para apoiar … falsas alegações contra Foreman.”

Entende-se que o pai de Gwen H. era empregado de Foreman na época e ela afirma que o boxeador lhe disse que seu pai seria demitido se ela tornasse público o suposto abuso.

Foreman também detalhou que Gwen H. supostamente exigiu dele uma quantia de $ 12 milhões para evitar o início de um processo judicial.

Ele também afirma que sofreu de “ansiedade, insônia, preocupação, choque e humilhação” desde a coletiva de imprensa de seu acusador. Ele está buscando danos não especificados em seu processo.

Foreman começou sua carreira no boxe profissional em 1969 e se aposentou em novembro de 1997 com um recorde de 76-5. Ele se tornou o campeão mundial dos pesos pesados ​​mais velho da história do boxe quando derrotou Michael Moorer pelo título mundial em 1995, aos 46 anos, cinco meses e 18 dias.