Rainha do sprint dos EUA é expulsa do avião após briga com atendente (VÍDEO) – CMIO Esportes

Sha’Carri Richardson afirmou que foi ‘assediada’ antes de ser removida do voo da American Airlines

A estrela americana do atletismo Sha’Carri Richardson compartilhou imagens de si mesma sendo removida de um voo da American Airlines em uma aparente briga sobre o uso de um telefone celular. Richardson alegou que ela foi vítima de “intimidação” de uma comissária de bordo, embora outros passageiros pudessem ser ouvidos aplaudindo enquanto ela era escoltada para fora da aeronave.

Postando dois vídeos do incidente no Instagram no sábado, Richardson acusou uma atendente que ela identificou como “John” de desrespeitá-la antes da decolagem, quando ele pediu que ela encerrasse uma ligação no celular.

“Antes do vídeo, este senhor me pediu para desligar uma ligação de celular, eu fiz”, escreveu a jovem de 22 anos em uma legenda para um dos clipes compartilhados com seus 2,2 milhões de seguidores.

“Eu disse a ele que não gostei do tom que ele usou comigo. Depois disso, enquanto estava na minha frente cumprindo os protocolos de segurança, ele continuou a se inclinar para olhar meu telefone. Ele pediu para ver se meus telefones estavam no modo avião neste momento. Ele exigiu que eu mostrasse a ele. O que eu fiz na frente dele.

Richardson escreveu que ela estava viajando de férias, embora não tenha ficado imediatamente claro para onde ela estava indo ou para onde. Enquanto o incidente continuava, o corredor gravou o comissário de bordo enquanto ele tentava se esconder atrás de uma cortina.

“Estou me gravando, mas você pulou no meu vídeo, então eu peguei você, porque você pulou no meu vídeo. Você está me assediando neste ponto, então acho que deveria parar.

Richardson também brigou com outros passageiros enquanto eles a exortavam a parar de discutir, antes de finalmente sair do avião.

“Vocês não têm ideia de quem eu sou,” disse a velocista enquanto acenava sarcasticamente para os passageiros que a aplaudiam ao sair do voo. “Eu ainda sou uma superestrela, qual é a porra do seu problema, você é uma pessoa normal. Eu posso pilotar um avião particular, idiota * s.

Richardson perguntou aos seguidores da mídia social se ela deveria abrir um processo legal contra a American Airlines por seus supostos maus-tratos.

“Diga-me se estou errado em entrar com ações legais contra a companhia aérea @americanair não apenas o homem me ameaçou, mas também um espectador inocente que simplesmente queria uma foto comigo”, disse. escreveu o corredor.

“No início do vídeo, você pode ouvir um homem caucasiano afirmar que não dá a mínima para o homem que o comissário de bordo está intimidando uma mulher.

“Além disso, o capitão não fez nada para ajudar a situação e este comissário de bordo aplaudiu quando saí do avião quando estou falando sério, o desrespeito que recebi não teria acontecido se eu fosse um deles.”













Richardson, nascida em Dallas, alcançou a fama quando adolescente na Louisiana State University com algumas performances empolgantes que a levaram a marcar o quarto tempo mais rápido de uma mulher americana nos 100m da história.

Ela deveria representar a equipe dos EUA nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, mas foi banida por uso de maconha antes dos Jogos. Richardson disse que usou a substância como um mecanismo de enfrentamento após a morte de sua mãe biológica. No entanto, uma suspensão de um mês significou que ela perdeu a final no Japão.

Richardson voltou às manchetes durante as Olimpíadas de Inverno em Pequim em fevereiro passado, quando sugeriu que havia sido vítima de racismo ao comparar seu caso com o da patinadora artística Kamila Valieva.

A estrela russa adolescente foi liberada para continuar a competir em Pequim, apesar do surgimento de um teste positivo para um medicamento proibido para o coração com base em uma amostra coletada seis semanas antes dos Jogos.

“Podemos obter uma resposta sólida sobre a diferença entre a situação dela e a minha? Minha mãe morreu e eu não posso correr e também fui favorita para ficar entre as 3 primeiras. A única diferença que vejo é que sou uma jovem negra”, afirmou Richardson na época.