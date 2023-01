Técnico da seleção russa descarta escândalo fotográfico da Estônia – CMIO Esportes

Valery Karpin disse que o incidente foi inflado em uma disputa “política” depois que vários jogadores estonianos se desculparam por aparecer em uma foto com ele

O técnico da seleção masculina da Rússia, Valery Karpin, descartou uma briga em torno de uma foto com vários jogadores de futebol da Estônia como “política pura”. Os jogadores foram forçados a se desculpar no início deste mês depois de serem fotografados em um restaurante com Karpin.

“A primeira reação é mal-entendido”, Karpin disse à Match TV da Rússia quando questionado sobre o escândalo. “Um mal-entendido do que está acontecendo. Eu provavelmente não posso dizer nada mais do que isso. Foi um mal-entendido do que está acontecendo agora em nosso mundo.”

Karpin, que nasceu em Narva e tem cidadania estoniana e russa, foi fotografado em um restaurante em Tallinn no final de dezembro como parte de um grupo que incluía várias estrelas do futebol estoniano, do passado e do presente. Entre eles estava o atual capitão da seleção nacional Konstantin Vassiljev e seu companheiro de equipe Sergei Zenjov.

Compartilhando uma foto do encontro nas redes sociais, o ex-zagueiro internacional da Estônia, Andrei Stepanov, escreveu: “Uma empresa, 10 amigos, 100 memórias, 1000 jogos. Festa de Ano Novo inesquecível.”













Mas a imagem gerou raiva entre alguns na Estônia, com alegações de que os jogadores não deveriam confraternizar com uma figura proeminente do futebol russo em meio ao conflito na Ucrânia. O ministro da Cultura da Estônia, Piret Hartman, também argumentou que os estonianos deveriam fazer “tudo [they] não pode apoiar o agressor”, de acordo com a mídia nacional ERR.

A reação levou a associação de futebol da Estônia a emitir um pedido de desculpas em nome de Vassiljev, Zenjov e do assistente técnico Andres Oper para “todos cujos sentimentos foram feridos por nosso jantar e pela publicação de uma foto disso nas redes sociais.”

O pedido de desculpas veio apesar do presidente da Federação Estoniana, Aivar Pohlak, ter sido mais compreensivo com a foto, dizendo à mídia local que “no nível humano, é nosso dever não apenas mostrar compaixão e ajudar aqueles que sofrem, mas também pensar em não perder os direitos humanos fundamentais, incluindo o direito de conhecer pessoas de mentalidade diferente e o direito de conhecê-las. ”

Em entrevista à Match TV publicada na segunda-feira, Karpin disse que, apesar das tensões políticas mais amplas entre as duas nações – que se intensificaram nesta semana com acusações de Moscou de a Estônia seguir uma política de “total russofobia” – ele se sentia confortável no estado báltico.













“Provavelmente posso tranquilizar alguém: estando na Estônia há um mês, estou pronto para dizer com confiança que se trata de uma questão puramente política. Tudo o que envolveu minha estadia, minha família e os russos na Estônia em geral, isso não se reflete de forma alguma no nível cotidiano, absolutamente”, disse Karpin.

“Não falo estoniano, só falo russo e absolutamente todos os estonianos [I spoke with] mudou para russo e se comunicou. Eu não senti um único olhar de lado ou qualquer outra coisa. Sem mencionar o fato de que muitas pessoas vieram até mim lá e me desejaram boa sorte. Eu me senti muito bem lá e me sinto ótimo. Tudo que é inflado é pura política.”

A seleção russa de Karpin jogou apenas três partidas no ano passado, depois de ter sido suspensa de todas as competições da Uefa e da Fifa por causa do conflito na Ucrânia. A Federação Russa de Futebol (RFU) estabeleceu um grupo de trabalho ao lado da Uefa em uma tentativa de resolver o problema e disse que planeja cinco amistosos para a equipe de Karpin em 2023, a partir de março.