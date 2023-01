Rublev da Rússia luta de volta para chegar às quartas de final do Aberto da Austrália – CMIO Esportes

Andrey Rublev está nas oitavas de final em Melbourne após uma vitória de cinco sets sobre o dinamarquês Holger Rune

O russo Andrey Rublev salvou dois match points antes de reagir de forma brilhante no tiebreak do quinto set, ao derrotar o adolescente dinamarquês Holger Rune e selar uma vaga nas quartas de final do Aberto da Austrália.

O quinto cabeça-de-chave Rublev estava encarando o cano da derrota em vários estágios da partida da quarta rodada contra o número nove cabeça-de-chave Rune na Rod Laver Arena na segunda-feira.

Rune sacou para a partida com 5–4 à frente no quinto set e teve dois match points em 6–5, apenas para Rublev lutar contra seu rival de 19 anos e enviar a disputa para um desempate decisivo.

Rune chegou a uma vantagem de 5 a 0 no tiebreak antes de Rublev novamente encenar uma resposta emocionante, vencendo por 11 a 9 quando a bola caiu no lado de Rune da quadra após cortar o cordão da rede. A partida terminou em 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 (11-9) a favor do russo após uma dura disputa de três horas e 37 minutos.

“Não é como uma montanha-russa, é como se eles colocassem uma arma na sua cabeça. Uma montanha-russa é mais fácil”, Rublev disse na quadra após sua vitória épica. “Nunca na minha vida consegui vencer uma partida como essa… principalmente em um torneio muito especial, o Aberto da Austrália, para estar nas quartas de final. É algo que vou lembrar com certeza por toda a minha vida. Não tenho palavras, estou tremendo e feliz.”

Rublev, que entrou no torneio em Melbourne como o jogador russo com melhor classificação, enfrentará o vencedor da partida da quarta rodada entre Novak Djokovic e o australiano Alex de Minaur nas quartas de final.

Djokovic, nove vezes vencedor do torneio, deve vencer a partida ainda na segunda-feira, embora o sérvio tenha sido forçado a lidar com uma lesão persistente no tendão da coxa durante o evento até agora.

“Ninguém quer enfrentar o Novak” Rublev brincou após sua vitória contra Rune. “Eu preferiria estar na outra parte do sorteio.”

Rublev, 25, está nas quartas de final do Grand Slam pela sétima vez em sua carreira, mas até agora não conseguiu passar dessa fase. Em outra parte do sorteio masculino, a cabeça-de-chave russa Karen Khachanov continua na disputa e jogará suas quartas de final contra o americano 29º cabeça-de-chave Sebastian Korda na Rod Laver Arena na terça-feira.