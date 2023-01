Proibição do futebol russo deve continuar – mídia – CMIO Esportes

Os clubes de futebol russos continuarão proibidos de participar de competições europeias de clubes, após uma reunião do comitê executivo da Uefa na quarta-feira, de acordo com a Sky News.

A UEFA e a FIFA impuseram uma suspensão em larga escala aos clubes de futebol russos em fevereiro do ano passado, logo após o início do conflito com a Ucrânia, enquanto a seleção russa também foi efetivamente suspensa de participar da recente Copa do Mundo da FIFA no Qatar após um playoff fixação foi cancelada.

A seleção feminina da Rússia também foi banida do Campeonato Europeu do ano passado, e a seleção masculina também foi suspensa da qualificação para o Campeonato Europeu de 2024.

As medidas foram posteriormente confirmadas pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), após apelações da Federação Russa de Futebol (RFU) e de vários times de clubes.

Foi relatado que figuras dentro da RFU anteciparam discussões com a UEFA sobre a potencial reintegração de clubes e seleções russas às competições europeias, como a Liga dos Campeões da UEFA ou o Campeonato Europeu na reunião do comitê executivo de quarta-feira.













No entanto, a Sky News informou que a UEFA optou por estender a suspensão atual – o que significa que o futebol russo continuará fora da infraestrutura aceita do futebol europeu.

A UEFA também está ansiosa para discutir o estado mais geral do futebol doméstico russo e como os times russos podem um dia ser reintegrados, embora pareça que tal movimento pode depender da redução das hostilidades com a Ucrânia.

Até agora, nem a RFU nem a UEFA comentaram os relatórios.

Espera-se também que a UEFA anuncie que Kazan foi removida como a cidade anfitriã do jogo da SuperTaça Europeia de 2023, que ocorre anualmente entre os vencedores da Liga dos Campeões da UEFA e da Liga Europa da UEFA.

Uma nova cidade-sede deve ser anunciada em breve.

Isso ocorre depois que São Petersburgo foi removido como anfitrião da final da UEFA Champions League de 2022, com a partida sendo transferida para Paris.

A Rússia, que anteriormente sediou a Copa do Mundo da FIFA de 2018, também tem sido fortemente ligada a uma possível mudança do órgão regulador do futebol europeu, a Uefa, para seu equivalente asiático, a Confederação Asiática de Futebol (AFC).