Djokovic destrói rival australiano na busca pelo título – CMIO Esportes

O sérvio continuou sua busca pelo 10º título do Aberto da Austrália com uma vitória impressionante sobre Alex de Minaur em Melbourne

Nove vezes vencedor do torneio, Novak Djokovic enfrentará o russo Andrey Rublev nas quartas de final do Aberto da Austrália, depois que o sérvio esmagou o herói local Alex de Minaur na partida da quarta rodada na segunda-feira.

Djokovic minimizou qualquer preocupação persistente sobre uma lesão no tendão da coxa ao derrotar o indefeso De Minaur em dois sets, 6-2, 6-1 e 6-2, na Rod Laver Arena. O cabeça-de-chave número 22, De Minaur, teve pouca resposta ao domínio de Djokovic, já que o sérvio – quarto cabeça-de-chave este ano em Melbourne – venceu seis dos 12 break points que fabricou no saque de seu rival, sem enfrentar nenhum em troca.

Djokovic, 35, foi forçado a lidar com uma lesão no tendão esquerdo nas rodadas anteriores em Melbourne e, embora sua perna estivesse novamente fortemente amarrada, o problema não parecia incomodá-lo, pois ele acabou com as esperanças locais – e o estranho surto de reclamações na multidão – de forma clínica.

“Obviamente eu estava lidando com uma lesão, não sinto nada hoje. Agradeço a minha equipe médica, minha fisio, agradeço a Deus. Eu não tomo nada como garantido, então vamos continuar”, Djokovic disse na quadra após sua vitória.

“Tenho tomado muitos comprimidos, não é o ideal… mas esses comprimidos não, gente, anti-inflamatórios. Realmente hoje foi o melhor dia até agora e espero que continue assim.”

O sérvio agora enfrentará o quinto cabeça-de-chave Rublev nas quartas de final na quarta-feira, depois que o russo emergiu de uma vitória épica de cinco sets contra o adolescente dinamarquês Holger Rune na segunda-feira.

Rublev, 25, admitiu após a partida que “ninguém quer enfrentar o Novak” no sorteio. O russo conseguiu vencer um dos três confrontos da dupla até o momento – no saibro em Belgrado no ano passado – embora Djokovic tenha vencido as duas partidas em quadra dura, mais recentemente nas finais da ATP em Torino em novembro passado.

Para Rublev, será a sétima participação nas quartas de final do Grand Slam, e ele não conseguiu progredir em nenhuma das seis anteriores. Djokovic, por sua vez, está nas oitavas de final de um Grand Slam pela 54ª vez e pela 13ª vez em Melbourne.

Djokovic voltou para a Austrália após sua infame deportação no ano passado devido a sua situação de vacina, o que o impediu de defender seu título em Melbourne Park. Ele continuou de onde parou na quadra, conquistando o título ATP 250 em Adelaide no início deste mês e agora estendendo sua invencibilidade no Aberto da Austrália para notáveis ​​25 partidas.

Djokovic está em busca do 22º título geral de Grand Slam, o que o colocaria no mesmo nível de Rafael Nadal no topo da lista de todos os tempos. Caso triunfe em Melbourne, Djokovic também se tornaria apenas o segundo jogador ao lado de Nadal a ganhar 10 ou mais títulos em um único Grand Slam – com Nadal conquistando 14 coroas nas quadras de saibro do Aberto da França.