Djokovic critica falsos críticos de lesões – CMIO Esportes

O tenista sérvio Novak Djokovic reagiu aos críticos que o acusaram de fingir uma lesão no tendão da coxa no Aberto da Austrália, dizendo que isso só lhe dá mais motivação para conquistar o décimo título no Down Under.

Djokovic, de 35 anos, enfrentará o russo Andrey Rublev em uma partida das quartas de final na Rod Laver Arena, enquanto busca o décimo título do Aberto da Austrália e iguala o recorde de 22 vitórias em Grand Slam.

No entanto, sua passagem pelo torneio ocorreu em meio a relatos constantes de uma lesão no tendão da perna esquerda, que ocasionou intervalos de lesão nas partidas da segunda e terceira rodadas.

No entanto, Djokovic passou pelo evento com relativa facilidade até este ponto – e parecia em forma impressionante no confronto da quarta rodada de segunda-feira com Alex De Minaur, perdendo apenas cinco jogos em uma vitória enfática de três sets.

Mas sua passagem pelo torneio ocorreu em meio a rumores de que Djokovic estava exagerando na extensão da lesão – uma acusação que, segundo ele, só seria aplicada a ele.

“Deixo a dúvida para essas pessoas – deixe-as duvidar,” ele disse.

“Apenas meus ferimentos são questionados. Quando alguns outros jogadores se machucam, eles são as vítimas, mas quando sou eu, estou fingindo. É muito interessante. Não sinto que precise provar nada a ninguém.

“Fiz ressonância magnética, ultrassom e tudo mais, tanto de dois anos atrás quanto agora. Se vou publicar isso no meu documentário ou nas redes sociais depende de como me sinto. Talvez eu o faça, talvez não.

“Não estou realmente interessado neste momento no que as pessoas estão pensando e dizendo. É divertido, é interessante ver como continua a narrativa que me rodeia, [a] narrativa diferente de outros jogadores que passaram por situações semelhantes.

“Mas estou acostumado com isso e isso só me dá força e motivação extra. Então eu agradeço a eles por isso.”

Djokovic superou lesões em torneios de alto nível no passado. Ele lutou contra uma queixa abdominal há dois anos na Austrália para finalmente reivindicar o título, e parecia estar em dificuldades devido a outra lesão contra Andy Murray no mesmo evento em 2015, apenas para se recuperar e vencer.

No entanto, uma lesão o tirou de Wimbledon em 2017 e do US Open dois anos depois.

Eu odeio como a mídia sempre cria controvérsia e tira as coisas do contexto para fazer uma manchete. Fui superado e superado ontem. Que tal focarmos no tênis pela primeira vez. Vou voltar a trabalhar e melhorar pode contar com isso. Obrigado Austrália ❤️ — alex de minaur (@alexdeminaur) 24 de janeiro de 2023

Alex De Minaur, o homem derrotado por Djokovic na segunda-feira, também entrou na briga nas redes sociais, dizendo que conseguiu “superado e superado” mas lamentou que a notoriedade de Djokovic muitas vezes concentra o olhar da mídia em alegações fora do tribunal.

“Eu odeio como a mídia sempre cria polêmica e tira as coisas do contexto para fazer uma manchete”, escreveu ele nas redes sociais.

“Fui superado e superado ontem. Que tal focarmos no tênis pela primeira vez. Vou voltar a trabalhar e melhorar. Você pode contar com isso. Obrigado Austrália.”