Musk pesa sobre a linha LGBT da estrela russa do hóquei – CMIO Esportes

O proprietário do Twitter comentou depois que Ivan Provorov se recusou a participar de uma campanha ‘Pride’ da NHL

Elon Musk respondeu ao escândalo em torno do jogador de hóquei russo Ivan Provorov, que foi criticado por escolher não aparecer com uma camisa com tema de arco-íris para a campanha ‘Pride Night’ da NHL no início desta semana. Musk parecia apoiar Provorov depois que ele recebeu pedidos para ser expulso dos Estados Unidos.

“O pêndulo oscilou um pouco longe demais”, tuitou Musk na sexta-feira, respondendo a um clipe no qual o analista da NHL EJ Hradek sugeriu que, se Provorov não apoiar os valores liberais dos EUA, ele deveria retornar à Rússia para participar da campanha militar na Ucrânia.

“O movimento gay, em cerca de 7 anos, passou de ‘direitos iguais’ para ‘vá morrer em uma guerra de trincheiras se você não usar uma camisa do orgulho!’” leia a postagem original do usuário do Twitter Maxwell Meyer, à qual Musk respondeu e que compartilhou o clipe de Hradek criticando Provorov.

A briga começou na noite de terça-feira, quando Provorov optou por não se juntar a seus companheiros do Philadelphia Flyers para o aquecimento no gelo antes do jogo contra o Anaheim Ducks, durante o qual os jogadores usaram camisetas especiais do arco-íris.













Provorov, que é ortodoxo russo, explicou mais tarde que “respeita as escolhas de todos” mas decidiu não participar porque queria “manter-me fiel a mim mesmo e à minha religião.”

O jogador, de 26 anos, foi defendido pelo técnico do Flyers, John Tortorella, que argumentou na quinta-feira que Provorov “não fez nada de errado”. Falando aos jornalistas, Tortorella disse: “Só porque você não concorda com a decisão dele, não significa que ele fez algo errado.”

“[Provorov] não procurou ativamente e tentou se posicionar contra isso [Pride Night]. Ele apenas sentiu que não queria [take part]… Ele não está tocando tambor, ele não disse uma palavra, ele só queria cuidar de seus negócios ”, acrescentou o treinador.