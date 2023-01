Lenda do UFC se aposenta após derrota brutal na luta pelo título — CMIO Esportes

Glover Teixeira encerrou sua carreira depois de uma derrota para Jamahal Hill na disputa pelo título dos meio-pesados ​​no Brasil

A lenda brasileira Glover Teixeira disse que estava “muito duro para o seu próprio bem” depois de lutar apesar de ter sofrido danos significativos durante sua luta pelo título dos meio-pesados ​​contra Jamahal Hill no UFC 283 no Rio de Janeiro na noite de sábado.

Fortemente cortado e com um corte particularmente desagradável acima do olho, fazendo sangue escorrer pelo rosto, Teixeira, no entanto, terminou as cinco rodadas do evento principal pelo título vago de 205 libras contra Hill antes de perder por decisão unânime 50-44 em todos os três scorecards.

Enquanto Hill começava a chorar ao perceber que ele era o novo campeão dos meio-pesados ​​do UFC, Teixeira largou as luvas no chão do octógono quando o homem de 43 anos sinalizou o fim de sua carreira.

“Na realidade, acho que sou duro demais para o meu próprio bem. Muito difícil para a minha própria saúde. Eu não aguento mais”, disse Teixeira, que tentava reconquistar o título que conquistou em circunstâncias chocantes contra Jan Blachowicz em outubro de 2021, antes de perdê-lo para Jiri Prochazka no ano seguinte.

“Vou concentrar minha energia em [helping Brazilian middleweight champion] Alexandre Pereira. Ele vai manter o cinturão por um tempo e depois subir para o meio-pesado”, disse. adicionou Teixeira à torcida na Jeunesse Arena.

O brasileiro se aposenta após duas décadas de carreira profissional no MMA, na qual acumulou um recorde de 33-9, incluindo 16 vitórias em 23 lutas no UFC.

Hill, 31, estava emocionado ao reivindicar o que muitos talvez consideraram ser um improvável título meio-pesado para o lutador de Chicago.

Seu desempenho em anular a perigosa ameaça de grappling de Teixeira foi impressionante – até porque a luta foi uma espécie de questão de curto prazo que foi cancelada depois que a disputa pelo título entre o russo Magomed Ankalaev e Blachowicz não conseguiu um vencedor em dezembro.

“De onde eu vim para chegar a isso, é surreal. Qualquer coisa é possível. Trabalho duro, dedicação, responsabilidade, não deixe ninguém te dizer nada.” disse Colina.

“Muitas pessoas tentaram me dizer que eu não conseguiria. Era impossível. Eu precisava vencer em uma rodada. eu não poderia ir cinco [rounds] – o que diabos você tem a dizer agora?

A elite dos meio-pesados ​​do UFC parece estar aberta, no entanto, com Ankalaev ainda magoado com seu polêmico empate contra Blachowicz no mês passado e o ex-campeão tcheco Prochazka – que foi forçado a deixar o título vago em novembro devido a uma grave lesão no ombro – intensificando sua recuperação .

Também no UFC 283 no Brasil na noite de sábado, a co-luta principal pelo título dos moscas viu o mexicano Brandon Moreno destronar o herói local Deiveson Figueiredo em uma quarta luta entre os dois.

A luta foi encerrada com paralisação médica após o terceiro assalto, com o olho direito de Figueiredo completamente inchado e fechado. Depois que os dois rivais prestaram homenagens um ao outro dentro do octógono, Moreno foi forçado a deixar a jaula protegido por seguranças enquanto era atingido por cerveja e outras bebidas pela multidão enfurecida.