Estrela do futebol brasileiro tem contrato rescindido em meio a caso de agressão sexual — CMIO Esportes

O time mexicano Pumas se separou de Dani Alves depois que ele foi detido pela polícia em Barcelona

Dani Alves teve seu contrato rescindido com o Pumas, time mexicano da Liga MX, depois que o craque brasileiro foi acusado de agressão sexual na Espanha. Alves compareceu a um tribunal de Barcelona na sexta-feira após acusações de ter agredido uma mulher em uma boate no final de dezembro.

“Clube Universidade [Pumas] toma a decisão de rescindir o contrato com Dani Alves por justa causa”, disse o presidente do clube, Leopoldo Silva, conforme noticiado pela ESPN.

“Esta é uma instituição que promove o respeito e o comportamento correto, digno e profissional de seus jogadores e jogadoras dentro e fora do campo, porque são exemplos no México e no mundo. Não podemos permitir nenhuma conduta que prejudique nossa filosofia”.













Alves, 39, está detido sem direito a fiança na Espanha – país onde passou grande parte de sua brilhante carreira no Barcelona. O defensor teria se apresentado à polícia na sexta-feira para responder ao caso contra ele antes de ser levado à Ciutat de la Justicia.

A polícia não deu detalhes do caso, embora uma mulher de 23 anos tenha alegado que Alves a apalpou e estuprou na boate ‘Sutton’ de Barcelona em 30 de dezembro. O jogador nega veementemente as acusações contra ele.

Alves é reconhecido como um dos jogadores de futebol mais condecorados de todos os tempos, acumulando mais de 40 títulos em nível sênior. Isso incluiu uma passagem de ouro pelo Barcelona entre 2008 e 2016, quando ajudou os catalães a conquistar três títulos da Liga dos Campeões e seis da La Liga.

A nível internacional, Alves somou 126 internacionalizações pelo Brasil e jogou pela última vez pelo seu país no Mundial de 2022, no Qatar.