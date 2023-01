Mulheres russas sofrem decepção no Aberto da Austrália – CMIO Esportes

A derrota de Ekaterina Alexandrova significa que nenhuma representante feminina da Rússia permanece nas partidas de simples em Melbourne

A Rússia está sem representante no individual feminino no Aberto da Austrália depois que a 19ª cabeça-de-chave Ekaterina Alexandrova sofreu uma derrota chocante na terceira rodada para a rival polonesa Magda Linette no sábado.

Alexandrova perdeu a disputa em dois sets na Rod Laver Arena por 6-3 e 6-4, coroando um torneio decepcionante para as estrelas femininas da Rússia. Nenhuma chegou à segunda semana de ação em Melbourne Park, apesar da Rússia ter começado com 14 mulheres no sorteio principal de simples – incluindo quatro das 20 primeiras cabeças-de-chave.

A competidora russa com a classificação mais alta, Daria Kasatkina, caiu na primeira rodada quando a cabeça-de-chave número oito foi derrotada pela compatriota Varvara Gracheva. A não cabeça de chave Gracheva avançou para a terceira rodada antes que suas esperanças fossem encerradas pela rival tcheca Karolina Pliskova.

Em outros lugares, houve derrotas no primeiro turno para Anna Kalinskaya, Kamilla Rakhimova, Polina Kudermetova, Anna Blinkova, Evgeniya Rodina, Anastasia Pavlyuchenkova, Oksana Selekhmeteva e Liudmila Samsonova – a última das quais foi semeada em 18º.

A adolescente russa Diana Shnaider foi eliminada na segunda rodada após uma batalha com a sexta cabeça-de-chave grega Maria Sakkari, enquanto a nona cabeça-de-chave russa Veronika Kudermetova saiu na mesma fase em uma derrota chocante para a americana Katie Volynets.

As performances decepcionantes deste ano significam que a espera da Rússia continua por uma primeira campeã feminina do Grand Slam desde Maria Sharapova no Aberto da França em 2014. Sharapova também foi a última campeã russa feminina em Melbourne, conquistando o título em 2008.

A Rússia, no entanto, ainda tem representantes no evento de duplas feminino este ano em Melbourne. Pavlyuchenkova está na terceira rodada ao lado da parceira russa Elena Rybakina, que representa o Cazaquistão desde 2018. Rybakina permanece no sorteio de simples e enfrentará a número um do mundo Iga Swiatek em sua partida da quarta rodada no domingo.

A russa Kalinskaya também está na disputa de duplas ao lado da americana Caroline Dolehide, e a dupla jogará na terceira rodada.

No sorteio masculino, a Rússia tem dois representantes nas oitavas de final da prova de simples. O quinto cabeça-de-chave Andrey Rublev enfrentará o dinamarquês Holger Rune, nono cabeça-de-chave, na quarta rodada na segunda-feira, enquanto o russo Karen Khachanov, 18º cabeça-de-chave, enfrentará o japonês Yoshihito Nishioka na mesma fase do torneio no domingo.