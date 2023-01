Número um da Rússia segue em frente no Aberto da Austrália – CMIO Esportes

O russo Andrey Rublev entrou na segunda semana do Aberto da Austrália com uma atuação de grande impacto para derrotar o britânico Dan Evans na partida da terceira rodada no sábado.

Quinto cabeça-de-chave, Rublev superou Evans em dois sets, vencendo por 6-4, 6-2 e 6-3 na Margaret Court Arena. Destacando o domínio de Rublev, ele acumulou 60 vencedores durante a competição, em comparação com 20 do número 25 britânico. O russo quebrou o saque do rival quatro vezes, evitando quatro break points em seu próprio saque.

Rublev, que ultrapassou Daniil Medvedev como o melhor jogador da Rússia antes do torneio em Melbourne, enfrentará o dinamarquês Holger Rune, nono cabeça-de-chave, na quarta rodada. Rune superou um susto de lesão para derrotar o francês Ugo Humbert em sua partida da terceira rodada no sábado.













Rublev, 25, está tentando chegar às quartas de final em um Grand Slam, e o que seria o segundo em três anos em Melbourne. No entanto, ele ainda não chegou às semifinais de um major e terá como objetivo finalmente quebrar esse hoodoo este ano.

Crucialmente, Rublev está recuperando a forma após um início decepcionante em 2023, que o viu sair de dois torneios de aquecimento em Adelaide na rodada de abertura.

“No início da temporada perdi um pouco de confiança com essas derrotas, mas agora estou jogando um bom tênis”, disse. Rublev disse depois de se despedir de Evans. “Depois do primeiro set eu estava me sentindo muito confiante e sabia que poderia jogar melhor, mais rápido e que ele não estava confortável com isso, então tentei jogar ainda mais agressivo.”

Em outra parte do sorteio masculino em Melbourne, a Rússia tem representação na forma de Karen Khachanov, que enfrenta o japonês Yoshihito Nishioka na quarta rodada no domingo. Duas vezes finalista do Aberto da Austrália, Medvedev viu suas esperanças terminarem no torneio este ano, quando sofreu uma eliminação chocante na terceira rodada para o americano Sebastian Korda em dois sets na sexta-feira.