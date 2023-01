Fãs escolhem mais russos para o NHL All-Star Game – CMIO Esportes

Três jogadores russos estavam entre as 12 seleções reveladas pela liga após uma votação

Um trio de jogadores russos foi adicionado à escalação para o All-Star Game 2023 da NHL após uma votação dos fãs, foi revelado na quinta-feira. Deve haver nove russos no total nas listas para a final de quatro equipes.

O ala do New York Rangers, Artemi Panarin, e o goleiro do New York Islanders, Ilya Sorokin, foram eleitos para a equipe da Divisão Metro, anunciou a NHL. Na Divisão do Atlântico, o goleiro do Tampa Bay, Andrei Vasilevskiy, foi escolhido pelos torcedores após uma votação encerrada no início desta semana.

No total, 12 jogadores foram adicionados às listas das quatro divisões da NHL, completando a lista de 44 jogadores para a final anual da liga, que este ano acontecerá na FLA LIVE Arena em Sunrise, Flórida, de 3 a 4 de fevereiro. Um All-Star Skills Show será realizado no primeiro dia, seguido pelo próprio All-Star Game.













No início deste mês, seis estrelas russas da NHL foram nomeadas entre os 32 jogadores – um de cada um dos times da liga – que foram inicialmente selecionados pelo Departamento de Operações de Hóquei da liga como participantes do All-Star 2023.

O líder do Washington Capitals, Alexander Ovechkin, foi nomeado para a lista da Divisão Metropolitana, junto com o ala direito Andrei Svechnikov, do Carolina Hurricanes. O goleiro do New York Rangers, Igor Shesterkin – vencedor do Troféu Vezina de melhor goleiro da NHL na última temporada – também está nas fileiras da Divisão Metropolitana.

Na Divisão do Atlântico, o russo Nikita Kucherov representará o Tampa Bay Lightning – e agora será acompanhado pelo compatriota e companheiro de equipe Vasilevskiy após a votação dos torcedores.

Para a Divisão Central, o ala esquerdo Kirill Kaprizov, do Minnesota Wild, foi selecionado anteriormente pelo painel da NHL. O russo Vladimir Tarasenko também foi incluído na lista inicial da Divisão Central, mas o ala do St. Louis Blues enfrenta uma corrida para se recuperar a tempo de uma lesão na mão.

O All-Star Game será disputado no formato 3 contra 3, em um torneio com equipes de 11 jogadores de cada uma das quatro divisões da liga. Haverá nove skatistas e dois goleiros em cada uma das quatro equipes.