Rogan fala sobre ameaça ‘assustadora’ dos pesos pesados ​​russos – CMIO Esportes

O comentarista e podcaster do UFC discutiu as perspectivas do grande rebatedor Sergei Pavlovich

O peso pesado russo do UFC Sergei Pavlovich é um “cara assustador” cuja forma atual pode levá-lo à disputa pelo título, de acordo com Joe Rogan. Pavlovich está invicto em suas últimas cinco lutas – todas elas terminaram por nocaute no primeiro round.

“Vou te mostrar no que estou interessado,” Rogan disse em uma conversa com o meio-médio do UFC Belal Muhammad em seu podcast esta semana. “O que me interessa no peso pesado do UFC: Pavlovich é o cara. Sergei Pavlovich, aquele filho da puta, esse é o Francis Russo [Ngannou]. Ele sai disparando contra as pessoas, assim como Francis costumava fazer.

Pavlovich está em terceiro lugar na classificação dos pesos pesados ​​do UFC – categoria agora sem regra após a saída do ex-campeão Francis Ngannou após disputa contratual com a organização.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou no fim de semana passado que o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jon Jones retornaria para disputar o título vago dos pesados ​​contra o francês Ciryl Gane no UFC 285 em Las Vegas no dia 4 de março.

Rogan admitiu que o confronto foi um “interessante” um, até porque Jones não luta no UFC há três anos, enquanto Gane é um ex-desafiante ao título que foi derrotado por Ngannou há 12 meses.

No entanto, Rogan acrescentou que as recentes façanhas de Pavlovich – que continuou sua seqüência de destruição com uma finalização brutal contra Tai Tuivasa em dezembro – fizeram dele o único a ficar de olho na divisão.

“Aquele filho da puta [Pavlovich] pode bombardear. Ele é rápido, muito bom, muito bom… A luta do Tai Tuivasa foi incrível. Você pensa em Ciryl Gane passando por aquela guerra com [Tuivasa]Sergei apenas colocou nele,” disse Rogan.

“O boxe dele é muito apertado, socos muito fortes, técnica excelente. Um cara grande também. Esse cara é assustador, ele pode quebrar. Ele é interessante, quero vê-lo lutar mais.

“Pra mim, com a saída do Francis, ele é um dos caras mais interessantes do meio-pesado, senão o cara mais interessante do meio-pesado. Estou muito interessado nele lutando contra um cara como Jon Jones, isso é loucura para mim”, disse. acrescentou Rogan.

Rogan sugeriu que, se Jones pudesse superar a formidável figura de Gane e derrotar o ex-campeão dos pesos pesados ​​Stipe Miocic, um encontro com Pavlovich seria o próximo passo lógico para os casamenteiros do UFC.

Jones, 35, está chegando ao peso pesado em uma tentativa de se juntar a um grupo de elite de campeões do UFC em duas divisões. Apesar de suas inúmeras controvérsias, Jones é amplamente considerado um dos maiores lutadores do UFC de todos os tempos. Os únicos defeitos de Jones em uma carreira profissional de 28 lutas ocorreram em 2017, quando sua luta com Daniel Cormier foi posteriormente considerada ‘sem contestação’ por violação de doping, e em 2009, quando ele foi desqualificado contra Matt Hamill por cotoveladas ilegais.

Pavlovich, 30, perdeu apenas uma vez em sua carreira profissional de 18 lutas. O lutador de Rostov foi parado no primeiro round de sua estreia no UFC pelo veterano holandês Alistair Overeem, mas desde então se recuperou com cinco vitórias no primeiro round que mostraram seu formidável poder.