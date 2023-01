Estrela russa sofre choque com saída do Aberto da Austrália — CMIO Esportes

Duas vezes finalista Daniil Medvedev viu suas esperanças de título do Aberto da Austrália terminarem neste ano depois que o russo sofreu uma derrota chocante para o rival americano Sebastian Korda em Melbourne na sexta-feira.

O errante Medvedev foi derrotado em três sets, 6-7 (7-9) 3-6 6-7 (4-7), em pouco menos de três horas na Rod Laver Arena, quando o sétimo cabeça-de-chave foi derrotado por seu jogador de 22 anos. velho adversário.

Para Korda, que é filho do ex-campeão tcheco do Aberto da Austrália, Petr Korda, o desempenho foi outro sinal de seu talento crescente após uma corrida até a final do Adelaide International no início deste mês.

Classificado em 29º em Melbourne, Korda enfrentará o polonês Hubert Hurkacz, décimo cabeça-de-chave, na quarta rodada, no que parece ser uma seção cada vez mais aberta do sorteio masculino após a saída de Rafael Nadal, lesionado, na quarta-feira.

Medvedev, por sua vez, lamentará a saída precoce de um torneio no qual chegou à final nas últimas duas edições – perdendo uma épica de cinco sets para Nadal no ano passado e sendo derrotado de forma mais abrangente por Novak Djokovic em 2021.

Medvedev passou um total de 16 semanas como número um do mundo em 2022, mas deve ficar fora do top 10 da ATP após seu desempenho decepcionante em Melbourne.

Apesar de liderar as classificações no ano passado, o russo de 26 anos teve sortes mistas nos últimos meses e lutou para recuperar totalmente a forma que o levou a conquistar o primeiro título de Grand Slam no US Open em setembro de 2021.

Houve, no entanto, sucesso para a Rússia no sorteio masculino na sexta-feira em Melbourne, quando a cabeça-de-chave número 18, Karen Khachanov, derrotou a americana Frances Tiafoe, 16ª cabeça-de-chave, em quatro sets, 6-3 6-4 3-6 7-6 (11-9) , para marcar uma partida das oitavas de final contra o japonês Yoshihito Nishioka.

O quinto cabeça-de-chave russo, Andrey Rublev, também permanece na disputa e enfrentará o britânico Dan Evans na disputa da terceira rodada no sábado.