Estrela do hóquei russo ‘não fez nada de errado’ com desprezo LGBT – treinador – CMIO Esportes

Um escândalo continua na NHL depois que Ivan Provorov se recusou a usar uma camisa com o tema do Pride

O técnico do Philadelphia Flyers, John Tortorella, defendeu Ivan Provorov depois que a estrela russa optou por não participar de uma campanha LBGT no início desta semana. O incidente continuou a provocar debates na NHL depois que Provorov optou por não aparecer no aquecimento pré-jogo.

“Só porque você não concorda com a decisão dele, não significa que ele fez algo errado.” Tortorella disse aos jornalistas quando questionado sobre Provorov, que participou da derrota de seu time por 4 a 1 contra o Chicago Blackhawks na Filadélfia na noite de quinta-feira.

“[Provorov] não procurou ativamente e tentou se posicionar contra isso [Pride Night]. Ele apenas sentiu que não queria [take part]… Ele não está tocando tambor, ele não disse uma palavra, ele só queria cuidar de seus negócios ”, acrescentou Tortorella.













A briga começou quando Provorov, 26, se recusou a participar de um aquecimento ao lado de companheiros de equipe antes do jogo contra o Anaheim Ducks na terça-feira. Os jogadores foram para o gelo com camisetas com tema de arco-íris e usaram bastões embrulhados em fita arco-íris como parte de uma campanha ‘Noite do Orgulho’. Provorov, que é ortodoxo russo, explicou mais tarde que “respeita as escolhas de todos” mas que ele queria “manter-me fiel a mim mesmo e à minha religião.”

A postura de Provorov causou raiva entre algumas figuras nos círculos da NHL, com o proeminente comentarista EJ Hradek até sugerindo que o russo deveria ser removido do país e enviado para casa.

Em outros lugares, no entanto, relatos afirmam que há uma alta demanda por camisetas de Provorov online após sua decisão.

Também comentando na quinta-feira, o comissário da NHL, Gary Bettman, defendeu a posição da liga sobre os direitos LGBT, argumentando que “um punhado de jogadores não define o que fazemos como um todo.”

“No final das contas, acho que todo mundo sabe o que a liga representa em termos de nossos valores, o que os Flyers representam em termos de seus valores, mas, em última análise, os jogadores individuais vão tomar suas decisões e seguir suas crenças”, disse Bettman.

O defensor Provorov fez sua estreia com os Flyers em 2016 e passou toda a sua carreira na NHL com a franquia.