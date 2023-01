Torcedores da Ucrânia insultam tenista russo (VÍDEO) — CMIO Esportes

Andrey Rublev, um dos aspirantes da Rússia no atual Aberto da Austrália, reclamou com o árbitro de cadeira sobre as provocações dos espectadores que carregavam uma bandeira ucraniana durante sua vitória na segunda rodada contra o finlandês Emil Ruusuvuori na quinta-feira.

No início do segundo set, Rublev foi alvo de uma parte da multidão que pendurou a bandeira ucraniana sobre painéis publicitários na Kia Arena – o que aconteceu dias depois que os dirigentes do Aberto da Austrália proibiram a exibição da bandeira russa durante o torneio. .

Rublev, de 25 anos, que foi suspenso de jogar em Wimbledon no ano passado devido à sua nacionalidade, informou ao oficial que não se opunha à presença da bandeira em si, mas sim à torrente de insultos que alegou estar sendo dirigida a ele. .

“Não era sobre a bandeira”, disse ele depois. “Eu disse logo ao árbitro, não é sobre a bandeira, eles podem colocar a bandeira que quiserem, eu entendo perfeitamente a situação.

“Foi mais que eles começaram a me dizer palavrões e coisas ruins. Eu disse ao árbitro: ‘Não é sobre a bandeira, mas, por favor, você pode dizer a eles para pelo menos não dizerem palavrões quando eu estiver na transição.’”

Essa não foi a única briga de Rublev com o árbitro durante a partida, pois ele se envolveu em um confronto tenso com o árbitro no terceiro set, após ser acusado de proferir obscenidades em sua língua nativa.

Rublev, que foi penalizado pela explosão, reagiu furiosamente e disse que o árbitro não poderia ter entendido o que ele havia dito.

“Você é da Russia? Você fala russo?” Rublev perguntou, negando que tivesse usado linguagem grosseira.

“Você tem que pegar isso de volta. Há tantas palavras semelhantes.”

O árbitro não recuou, provocando outra resposta do russo.

“Então, agora que você está me dizendo isso, estou entendendo ‘foda-se’. é exatamente o mesmo”, respondeu Rublev.

“Então, por que você não me avisa agora quando eu digo foda-se? Isso é o que eu ouço.”

Rublev acabou vencendo a partida em quatro sets (6-2, 6-4, 6-7, 6-3) para se qualificar para a terceira rodada do primeiro Grand Slam do ano novo.

Ele enfrentará o britânico Dan Evans no sábado.