Ícone olímpico revela quantia supostamente roubada de conta de investimento — CMIO Esportes

Cerca de US$ 12,7 milhões desapareceram de uma conta de investimento vinculada ao astro olímpico jamaicano Usain Bolt, de acordo com sua equipe jurídica.

Relatórios emergentes de seu país natal na semana passada dizem que um funcionário da empresa de investimentos jamaicana Stocks and Securities Limited (SSL) foi vinculado a “fraude maciça… incluindo as somas que faltam nas contas de Bolt.”

O gerente de Bolt, Nugent Walker, disse ao The Gleaner que o atleta aposentado foi informado de irregularidades relacionadas a uma de suas contas e que a polícia e os reguladores financeiros estão investigando o assunto.

“[Bolt] está nesta entidade há mais de 10 anos… Todo o seu portfólio está sendo revisto”, afirmou Walker.

E de acordo com Linton P Gordon, um advogado que representa o ex-velocista, sua conta já teve uma quantia de $ 12,8 milhões, mas agora mostra um total de apenas $ 12.000.

“Se isso estiver correto, e esperamos que não esteja, então um ato grave de furto fraudulento ou uma combinação de ambos foi cometido contra nosso cliente”, disseram os advogados de Bolt em uma carta legal à Stocks and Securities Limited, na qual também exigiam que a quantia fosse devolvida à sua conta.

Acrescentaram que pretendem instaurar processos civis e criminais, a menos que a ação seja tomada no prazo de dez dias.

A Stocks and Securities Limited, enquanto isso, diz que descobriu a possível fraude no início de janeiro e que vários outros clientes podem estar perdendo grandes somas de dinheiro.

Uma mensagem que aparece em seu site direciona as perguntas à Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica, que está supervisionando uma investigação sobre a empresa.

“Entendemos que os clientes estão ansiosos para receber mais informações e garantimos que estamos acompanhando de perto o assunto em todas as etapas necessárias e alertaremos nossos clientes sobre a resolução assim que essas informações estiverem disponíveis”, disse a empresa em um breve comunicado.

Na terça-feira desta semana, as autoridades financeiras da Jamaica assumiram temporariamente o controle da empresa de investimentos, uma medida que exigirá que a Stocks and Securities Limited busque a aprovação do governo para quaisquer transações financeiras que fizer.

Bolt é geralmente considerado o velocista mais dominante da história e detém recordes mundiais no revezamento de 100m, 200m e 4x100m.

Agora com 36 anos, ele se aposentou do atletismo em 2017.