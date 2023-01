Estrela do tênis se irrita com adolescente russo em confronto explosivo no Aus Open (VÍDEO) — CMIO Esportes

A sexta cabeça-de-chave Maria Sakkari evitou uma derrota embaraçosa para a adolescente russa Diana Shnaider

A tenista grega Maria Sakkari deixou claras suas objeções à natureza das comemorações da adolescente russa Diana Shnaider durante um confronto tenso na quarta-feira no Aberto da Austrália.

Sakkari, sexta colocada no ranking mundial, surpreendentemente perdeu o primeiro set contra Shnaider, de 18 anos, e estava perto da derrota no segundo, quando anunciou sua objeção ao estilo turbulento de comemoração de seu oponente durante a partida.

Depois de empatar o segundo em 5-5, o que significa que ela estava a apenas dois jogos de vencer a partida, Shnaider rugiu e deu um soco no ar – enquanto olhava para seu oponente do outro lado da quadra.

“Se ela gritar mais uma vez na minha cara”, um furioso Sakkari pode ser ouvido na transmissão dizendo.

“Não, não, não, não, mais uma vez… ela está vindo em minha direção. Mais uma vez e eu vou falar com o árbitro.”

O árbitro de cadeira Christian Rask, no entanto, pareceu rejeitar as reclamações de Sakkari e permitiu que a partida prosseguisse sem qualquer aviso a Shnaider por seu comportamento.

Sakkari recuperaria a compostura para reivindicar o segundo set por um placar de 7–5, e viu a vitória em casa com uma exibição mais confiante no terceiro set decisivo, vencendo por 6–3.

Depois, e quando as cabeças mais frias pareciam ter prevalecido, Sakkari prestou homenagem às habilidades de sua rival na quadra – mas descreveu as comemorações de Shnaider como sendo “inapropriado.”

“Não é fácil interpretar alguém que você nunca tocou ou viu antes na turnê”, disse Sakkari.

“Eu estava um pouco hesitante. Ela estava balançando muito forte, ela estava jogando muito agressiva.

“Eu acho que, sabe, durante uma partida você pode ficar muito empolgado ou, sabe, a forma como alguns jogadores comemoram seus pontos, não é apropriado,” ela adicionou.

“Eu não estava feliz com isso. Mas, você sabe, ela nunca mais fez isso. Isso foi muito legal dela.”

Shnaider, que estava jogando seu primeiro evento de Grand Slam e que é membro da equipe feminina de tênis do estado da Carolina do Norte, venceu anteriormente as duplas femininas no evento de Wimbledon de 2021 ao lado de sua parceira bielorrussa Kristina Dmitruk, ao mesmo tempo em que venceu o australiano Open e US Open em 2022.

Ela também foi duas vezes semifinalista em competições individuais do Grand Slam júnior.