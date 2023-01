Estrela russa do UFC enfrentará rival georgiano — CMIO Esportes

O ex-campeão peso-galo do UFC, Petr Yan, tentará restabelecer suas credenciais de título até 135 libras quando enfrentar Merab Dvalishvili, da Geórgia, em uma luta de cinco rounds que será a atração principal do card da organização em Las Vegas em 11 de março.

Yan, anteriormente detentor do título na promoção ACB da Rússia (agora conhecida como ACA), fez ondas significativas ao entrar no UFC em 2018, vencendo sete lutas consecutivas – a última das quais foi uma vitória por nocaute técnico sobre a lenda das artes marciais mistas José Aldo para reivindicar o então -coroa peso-galo vaga.

Sua primeira defesa de título, porém, não foi planejada quando ele foi desclassificado no quarto round de uma luta com Aljamain Sterling, quando o lutador americano não conseguiu continuar depois que Yan acertou uma joelhada ilegal na cabeça de Sterling.

Yan se recuperou com uma vitória contra o excelente tecnicamente Cory Sandhagen, apenas para perder uma decisão apertada para Sterling em sua revanche em abril do ano passado.

A última aparição de Yan no octógono o viu perder outra decisão dos juízes para o promissor Sean O’Malley, apesar de muitos analistas sugerirem que Yan era o vencedor por direito.

Se Yan quer se recuperar rumo ao topo do peso-galo do UFC, seu caminho foi traçado por Dvalishvili – a potência georgiana que está no meio de uma sequência de oito vitórias consecutivas no cage.

O nativo de Tblisi, que também derrotou recentemente o ícone do octógono José Aldo, subiu na classificação nos últimos meses devido a uma série de atuações dominantes que o colocaram à beira da disputa pelo título.

No entanto, Dvalishvili disse que não vai perseguir o cinturão do campeonato enquanto estiver na cintura de Sterling, um amigo próximo e parceiro de treino dele.

Mas se Yan vencer Dvalishvili, isso pode fornecer o ímpeto para uma terceira luta com o campeão – desta vez com uma medida de vingança potencialmente em jogo.