BBC emite desculpas quando ruídos sexuais interrompem transmissão de futebol (VÍDEO) – CMIO Esportes

A emissora britânica BBC disse que está investigando as circunstâncias em torno de um telefone celular preso nas costas de uma cadeira em um estúdio, que começou a emitir ruídos sexuais durante uma transmissão ao vivo de futebol na terça-feira.

Antes do início de uma partida entre Wolves e Liverpool, o anfitrião Gary Lineker foi interrompido por sons pornográficos enquanto ele e seus colegas de transmissão Paul Ince e Danny Murphy estavam visualizando o jogo da FA Cup ao vivo no ar.

Lineker lutou para manter a compostura e rapidamente apresentou outro comentarista e ex-jogador profissional, Alan Shearer, que estava estacionado no pórtico de comentários.

“Alguém está enviando algo no telefone de alguém, eu acho. Eu não sei se você ouviu isso em casa”, disse um Lineker de rosto vermelho a Shearer.

No início da partida, o ex-atacante internacional da Inglaterra Lineker twittou a imagem de um telefone celular que ele disse ter sido colado nas costas de uma cadeira no estúdio, que ele alegou ser a fonte do áudio pornográfico.

“Bem, encontramos isto colado na parte de trás do aparelho. No que diz respeito à sabotagem, foi bastante divertido,” Lineker escreveu nas redes sociais.

O incidente quase imediatamente se tornou viral nas redes sociais. Um brincalhão do YouTube, Daniel Jarvis, mais tarde assumiu a responsabilidade pelo incidente e twittou imagens que pareciam mostrá-lo dentro do estúdio de TV no estádio Wolves ‘Molineux antes da partida.

“Pedimos desculpas a todos os telespectadores ofendidos durante a cobertura ao vivo do futebol esta noite. Estamos investigando como isso aconteceu”, disse a BBC em um breve comunicado.

O Liverpool venceu a partida por 1 a 0 graças a um gol do jovem Harvey Elliott, que Lineker descreveu como “um gritador… que não foi o único que tivemos esta noite.”