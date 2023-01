Ex-chefe da Rússia critica transferência do Chelsea para estrela da Ucrânia – CMIO Esportes

Ex-técnico da seleção russa, Leonid Slutsky diz que o Chelsea pagou caro por Mikhail Mudryk

Leonid Slutsky, ex-CSKA Moscou, Rubin Kazan e chefe da seleção russa, diz que a grande transferência de dinheiro do Chelsea para o ala ucraniano Mikhail Mudryk é arriscada, devido à sua relativa falta de experiência.

O Chelsea fechou um acordo de £ 62 milhões (€ 70 milhões) pelo ex-Shakhtar Donetsk, de 22 anos, no domingo, embora a taxa possa subir até £ 89 milhões (€ 101 milhões) com base em bônus relacionados ao desempenho ao longo do curso de um contrato de oito anos e meio.

Ao fazer isso, o Blues passou à frente dos pretendentes de longa data de Mudryk no rival londrino Arsenal, com o Chelsea concordando rapidamente com as exigências financeiras apresentadas por seu agora ex-clube para garantir que uma transferência acontecesse o mais rápido possível.

Mas a taxa de transferência excepcionalmente alta para um jogador que atuou em apenas 65 jogos do clube em sua carreira representa um risco enorme para o Chelsea, de acordo com Slutsky.

“100 milhões de euros para um jogador que já disputou várias partidas na Liga dos Campeões – como [did that happen]?” disse Slutsky ao programa Comentário canal do YouTube, via tradução.

“Não entendo essas transferências. O Chelsea não é uma equipa para o futuro, é uma equipa para o presente. Eles não podem comprar jogadores para o futuro. E um jogador para o futuro não pode custar 100 milhões. é simplesmente impossível.”

O co-proprietário do Chelsea, Todd Boehly, juntamente com o grupo financeiro Clearlake Capital, investiram pesadamente no clube da Premier League desde que concluiu a aquisição do ex-proprietário Roman Abramovich em maio, mas os resultados foram prejudicados sob o comando do novo técnico Graham Potter – com o ex-múltiplo- vezes campeões da Inglaterra definhando na décima posição na tabela de classificação.

O clube espera que Mudryk, um jogador veloz e criativo, ajude a fornecer uma plataforma para o sucesso do time na segunda metade da temporada da Premier League.

Mesmo assim, Slutsky diz que o preço inflado pago por Mudryk mostra a inexperiência do novo regime do Chelsea em controlar um dos principais clubes do futebol europeu.

“Mudryk tem uma velocidade incrível, não há nem o que falar. Mas para mim, por enquanto, é um jogador que corre muito bem. Eles pagaram 100 milhões porque o Arsenal estava interessado nele, mas aceitaram porque ele é uma figura proeminente.”

Espera-se que Mudryk faça sua estreia na Premier League pelo Chelsea fora de casa contra o rival Liverpool no sábado.