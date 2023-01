Ás da Rússia triunfa sobre o favorito da cidade natal no Aberto da Austrália (VÍDEO) — CMIO Esportes

Daniil Medvedev foi finalista derrotado no torneio nos últimos dois anos

A estrela do tênis russo Daniil Medvedev parece bem em seu caminho para o que seria a terceira final consecutiva do Aberto da Austrália depois de derrotar o herói local John Millman em dois sets (7-5, 6-2, 6-2) para se classificar para a terceira rodada do primeiro Grand Slam deste ano na quarta-feira.

Medvedev, 26, superou um início incomumente lento em um set de abertura que teve seu saque quebrado três vezes para finalmente reivindicar o primeiro frame, apesar de não conseguir converter seu primeiro set point.

No entanto, tornou-se normal no segundo e terceiro set para o nativo de Moscou – garantindo uma quebra dupla no segundo para abrir uma vantagem considerável.

E qualquer sinal de uma reviravolta de Millman no terceiro foi descartado pela impressionante seleção de arremessos de linha de base de Medvedev, enquanto ele procurava estender uma sequência que o viu perder apenas duas vezes nos dois Abertos da Austrália anteriores.

Outra corrida para a final o tornaria apenas o quarto homem na era Open a chegar a três finais consecutivas em Melbourne, e ele pode ser impulsionado pela notícia de que o homem que o venceu no ano passado, Rafael Nadal, foi surpreendentemente eliminado pelo não anunciada Mackenzie McDonald.

“Acho que foi uma grande partida. O placar do segundo e terceiro sets não reflete o que aconteceu na quadra”, disse Medvedev depois, antes de homenagear seu oponente.

“No primeiro set, ele conseguiu me quebrar três vezes, o que não é frequente acontecer. Estou um pouco decepcionado comigo mesmo, mas ele jogou de forma incrível. Grande crédito para John.

“Fisicamente, foi difícil para nós dois. Em um ponto do primeiro set, eu estava me perguntando como iria lidar com isso.

“Eu já estava bem cansado; mas tive que continuar e em um break point para mim, dei um chute cruzado para o qual ele nem correu. Percebi então que também era difícil para ele. Não foi fácil no primeiro set.

“Acho que às vezes eu estava indo um pouco demais, então no segundo e no terceiro comecei um pouco mais devagar e pensei: ‘OK John, se você quer me vencer, vamos jogar ralis de 40 tacadas!’ Consegui ser um pouco mais consistente.”

Medvedev estará em ação na terceira rodada na sexta-feira, quando enfrentará Sebastian Korda, dos Estados Unidos, ou Yosuke Watanuki, do Japão.

Em outro lugar na quarta-feira, a 18ª cabeça-de-chave Karen Khachanov precisou de quatro sets para vencer outro jogador australiano, Jason Kubler, enquanto outra russa, Anastasia Potapova, ultrapassou a americana Sloane Stephens em dois sets.

Houve uma surpresa notável em Down Under, no entanto, quando Daria Kasatkina, oitava cabeça-de-chave da Rússia, foi facilmente derrotada por sua compatriota Varvara Gracheva em dois sets (6-1, 6-1).