ISU estende proibição de patinação artística na Rússia – CMIO Esportes

A União Internacional de Patinação diz que a Rússia não pode sediar eventos do Grand Prix em 2023

A União Internacional de Patinação (ISU) determinou após uma reunião de seu conselho que os eventos do Grande Prêmio de Patinação Artística não podem ser realizados em território russo ou bielorrusso na próxima temporada de 2023-24.

Foi decidido pela ISU no ano passado que, “até novo aviso, nenhuma competição internacional será realizada na Rússia e na Bielorrússia” – um decreto que só pode ser derrubado por uma reunião executiva de seu conselho.

Mas após a reunião do conselho desta semana, foi acordado que a suspensão deveria ser estendida para a temporada seguinte, prevista para começar neste verão.

Patinadores da União Russa de Patinação, da Federação de Patinação Artística da Rússia e da União de Patinação da Bielo-Rússia foram suspensos das competições internacionais em março passado, após o início do conflito na Ucrânia e seguindo recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI).

“A decisão do Conselho da ISU sobre a suspensão de atletas russos e bielorrussos, aprovada pelo Congresso, será válida até uma decisão especial do Conselho ou Congresso”, anunciou o diretor geral da ISU, Fredi Schmid, no ano passado.

Os eventos do Grande Prêmio da ISU são considerados entre os torneios de maior prestígio do esporte anualmente, com apenas as Olimpíadas e os campeonatos mundiais e europeus geralmente tidos em maior consideração.

A Copa Rostelecom, anteriormente conhecida como Copa da Rússia, é realizada predominantemente em São Petersburgo e Moscou desde 1996, embora tenha ocorrido em Sochi pela primeira vez em 2021.

Em abril do ano passado, o evento, que deveria começar em novembro, foi cancelado pela ISU por recomendação do COI.

O Grande Prêmio ISU da Copa de Patinação Artística da China também foi suspenso no ano passado devido à situação do Covid-19 no país.