Local revelado para a oferta do título mundial de xadrez da estrela da Rússia – CMIO Esportes

A capital do Cazaquistão, Astana, receberá a candidatura do Grande Mestre russo Ian Nepomniachtchi à glória do Campeonato Mundial, anunciou a Federação Mundial de Xadrez (FIDE).

Nepomniachtchi, que ocupa o terceiro lugar no mundo, enfrentará o segundo grande mestre chinês Ding Liren em 14 partidas, de 7 de abril a 1º de maio. Um novo campeão mundial será coroado após a saída do pentacampeão, o norueguês Magnus Carlsen , que anunciou em 31 de outubro do ano passado que não iria competir.

Embora nenhum local específico tenha sido anunciado para a série de jogos, Astana será familiar para os fãs de xadrez depois de sediar o Campeonato Mundial de Rápidos e Blitz de 2012 e o Campeonato Mundial de Equipes de 2019, enquanto em setembro passado foi o local do FIDE Women’s Grand Prêmio.

Um total de € 2 milhões (US$ 2,16 milhões) foi alocado como prêmio, com o vencedor levando para casa 60% dos ganhos.

O Cazaquistão será um anfitrião apropriado para o evento, já que o país faz fronteira terrestre com a Rússia e a China.

O jogador russo, apelidado de ‘Nepo’ por seus torcedores, atualmente detém uma estreita vantagem no confronto direto sobre Ding Liren, tendo vencido três vezes em partidas clássicas de xadrez, enquanto o jogador chinês conquistou duas vitórias. Foram oito empates entre os dois.

“É a primeira vez na história que um grande mestre chinês chega à final e luta pelo título do Mundial”, disse o presidente da FIDE, Arkady Dvorkovich.

“Prevemos um enorme interesse da China neste evento, e essa é uma oportunidade que devemos aproveitar para promover o xadrez na Ásia.”