Djokovic irado exige que torcedor ‘bêbado’ seja expulso no Aberto da Austrália (VDEO) – CMIO Esportes

Novak Djokovic exigiu que um torcedor turbulento fosse removido da arena durante sua vitória no Aberto da Austrália contra Enzo Couacaud na quinta-feira.

O sérvio, que já venceu duas partidas no Grand Slam um ano depois de sua polêmica deportação do país, foi recebido calorosamente pela maioria dos torcedores em Melbourne, assim como durante o aquecimento no Adelaide International.

No entanto, Djokovic não gostou muito das interrupções de um torcedor em particular, que ele disse ao árbitro de cadeira que tentou repetidamente provocá-lo durante a partida.

“O cara está bêbado demais. Desde o primeiro momento ele vem provocando. Ele só quer entrar na minha cabeça”, disse um Djokovic claramente zangado ao árbitro Fergus Murphy.

“Então eu estou perguntando a você, o que você vai fazer sobre isso?

“Você o ouviu pelo menos dez vezes, eu o ouvi 50 vezes. O que você vai fazer?

“Por que você não chama a segurança para tirá-lo do estádio?”

“O cara é 𝐝𝐫𝐮𝐧𝐤 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐝 … ele não está aqui para assistir tênis!” Um furioso Novak Djokovic implora ao árbitro para remover um espectador barulhento da platéia 😤#AusOpen | @DjokerNolepic.twitter.com/IiASc4pyEj — Eurosport (@eurosport) 19 de janeiro de 2023

A reclamação de Djokovic rapidamente recebeu o apoio da multidão partidária, muitos dos quais começaram a entoar seu nome em apoio ao seu pedido – e não demorou muito para a segurança identificar os indivíduos envolvidos, como um grupo de quatro homens vestindo ‘Onde está Waldo ‘ trajes foram conduzidos para fora do estádio.

A interrupção serviu apenas para atrasar a vitória de Djokovic em quatro sets (6-1, 6-7, 6-2, 6-0).

“Sim, algumas circunstâncias realmente interessantes com as quais você tem que lidar, mas acho que é um Grand Slam, as sessões noturnas podem ser eletrizantes de maneira positiva e negativa para um jogador na quadra,” Disse Djokovic após a partida.

“Você apenas tem que aceitá-lo e tirar o máximo proveito disso.”

A maneira de sua vitória foi ofuscada pelo que parecia ser o agravamento de uma lesão no tendão que Djokovic trouxe para o torneio.

“Para ser honesto, não é nada bom”, disse ele sobre a lesão.

“Mas olha, eu vou levar isso no dia a dia. Foi melhor no último jogo do que esta noite, é tudo o que posso dizer.

“Cabe a Deus ajudar a mim e ao fisio e a todos. Vamos levá-lo dia a dia.”

Djokovic enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov em sua partida da terceira rodada no sábado.