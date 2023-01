Especialista em hóquei quer que jogador russo seja expulso dos EUA após desprezo LGBT (VÍDEO) – CMIO Esportes

Um proeminente analista da NHL convocou a estrela do Philadelphia Flyers, Ivan Provorov, a retornar à Rússia se ele não puder aceitar os ideais americanos, depois que ele esnobou as comemorações do time com o tema Pride nesta semana.

Provorov, 26, se recusou a participar de um aquecimento pré-jogo nesta semana, no qual seus companheiros usaram as cores do arco-íris em suas camisas, dizendo à mídia depois que enquanto ele “respeito[s] todos e respeito[s] escolhas de todos” ele optou por não fazê-lo porque colidia com suas crenças religiosas.

“Minha escolha é permanecer fiel a mim mesmo e à minha religião. Isso é tudo que eu vou dizer”, acrescentou ele após a vitória de seu time por 5 a 2 sobre o Anaheim Ducks, na qual jogou cerca de 23 minutos.

A postura de Provorov foi respeitada por seu treinador, John Tortorella, que disse que se seria “injusto” para penalizar o jogador devido às suas crenças e acrescentou que admirava o russo por “sempre [being] fiel a si mesmo.”

Os Flyers não fizeram referência ao jogador durante uma declaração após o jogo, dizendo apenas que “continuarão a ser fortes defensores da inclusão e da comunidade LGBTQ+.”

Mas uma figura que não apoiou a liberdade de expressão de Provorov foi o analista sênior da NHL EJ Hradek, que disse em uma transmissão na quarta-feira que deveria retornar à Rússia se não estiver preparado para apoiar as ideologias ocidentais.

Analista da NHL diz na NHL Network! que se Philly Flyers Provorov não quiser usar um uniforme pró-LBGTQ, ele deveria deixar a América, voltar para a Rússia e lutar na guerra contra a Ucrânia. A esquerda tolerante! Puta merda: pic.twitter.com/wWLFBy2stC — Clay Travis (@ClayTravis) 19 de janeiro de 2023

“Ivan Provorov pode pegar um avião no dia que quiser e voltar para um lugar onde se sinta mais confortável, pegar menos dinheiro e continuar com sua vida assim se for tão problemático para ele”, disse Hradek.

“Se isso é um grande problema para ele, talvez assimilar em seu grupo de companheiros, na comunidade e aqui neste país, tudo bem. Ouça, você pode sentir da maneira que quiser.

“Mas a beleza é que, se isso te incomoda tanto assim, sempre há uma chance de sair, voltar para onde você se sente mais confortável – eu entendo que há algum tipo de conflito acontecendo por lá, talvez se envolva.”

No entanto, em sua própria declaração sobre o assunto, a NHL desmentiu qualquer crítica a Provorov por permanecer fiel às suas próprias crenças.

Em sua própria declaração, a NHL disse que os jogadores têm a autoridade final quando se trata de quais causas eles escolhem apoiar.

“Os clubes decidem quem celebrar, quando e como – com o apoio e aconselhamento da Liga. Os jogadores são livres para decidir quais iniciativas apoiar, e continuamos a encorajar suas vozes e perspectivas sobre questões sociais e culturais.”, disse.