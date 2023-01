Nadal cai fora do Aberto da Austrália – CMIO Esportes

O atual campeão sofreu uma derrota chocante para o americano Mackenzie McDonald.

O cabeça-de-chave Rafael Nadal saiu do Aberto da Austrália após uma derrota impressionante na segunda rodada para o americano Mackenzie McDonald em dois sets na quarta-feira. Nadal precisou de tratamento médico durante a partida devido a uma lesão no quadril, mas seu rival aproveitou ao máximo para conquistar uma das maiores vitórias de sua carreira.

McDonald venceu a disputa por 6-4, 6-4, 7-5 em pouco mais de duas horas e 30 minutos, encerrando as esperanças de Nadal de reter o título que conquistou na temporada passada ao vencer o russo Daniil Medvedev na final.

Já com problemas depois de perder o primeiro set, Nadal parou enquanto perdia no segundo set e foi forçado a pedir um tempo médico para tratamento no quadril. O espanhol, de 36 anos, optou por continuar jogando, mas não conseguiu virar o jogo, já que McDonald, de 27 anos, garantiu sua vaga na terceira rodada.

A esposa de Nadal foi vista assistindo em lágrimas das arquibancadas da Rod Laver Arena enquanto seu marido foi novamente impedido por problemas de lesão. A saída de Nadal remove um dos principais candidatos ao título em Melbourne, onde o nove vezes vencedor Novak Djokovic está de volta este ano após seu drama de deportação em 2022.

Duas vezes finalista do Aberto da Austrália, Medvedev foi colocado no mesmo quarto do sorteio que Nadal e poderia tê-lo enfrentado nas oitavas de final, embora esse confronto definitivamente não aconteça.

A saída de Nadal significa que é a primeira vez que o cabeça-de-chave masculino no Aberto da Austrália sai da segunda fase desde Gustavo Kuerten em 2001. Alguns podem se perguntar se esta é a última vez que os fãs veem o 22 vezes vencedor do Grand Slam em ação em Melbourne , tais são os problemas de lesões consistentes que Nadal enfrentou nos últimos anos.