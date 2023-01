‘Sem culpa ou negligência’, então por que o escândalo de doping de Kamila Valieva continua? — CMIO Esportes

A patinadora artística russa foi declarada livre de irregularidades em seu caso – mas isso não significa que acabou

Onze meses depois que o escândalo de doping envolvendo a patinadora artística russa Kamila Valieva abalou as Olimpíadas de Inverno de Pequim, houve desenvolvimentos significativos esta semana, quando a Agência Mundial Antidopagem (WADA) anunciou que havia sido informada do resultado de um tribunal sobre o caso .

Mas, em vez de marcar o fim da saga, a declaração da WADA na sexta-feira apenas indica que a história deve se arrastar.

Para Valieva, de 16 anos, sua legião de fãs e inúmeras outras partes interessadas, pode levar algum tempo até que haja um encerramento em uma das maiores histórias olímpicas da memória recente.

Quais são os últimos desenvolvimentos no caso de Valieva? A WADA anunciou na sexta-feira que havia sido informada pela Agência Russa Antidoping (RUSADA) sobre o resultado de uma audiência sobre o caso de Valieva por um comitê disciplinar antidoping (DAC). De acordo com a WADA, o comitê russo “descobriu que, embora a atleta tivesse cometido uma violação da regra antidopagem, ela não teve ‘nenhuma culpa ou negligência’ por isso.” A única sanção imposta a Valieva foi a desclassificação de seus resultados competitivos a partir de 25 de dezembro de 2021 – dia em que ela produziu uma amostra positiva para o medicamento proibido para o coração trimetazidina. Isso significa que Valieva perdeu o título nacional feminino russo que conquistou naquela data, mas nenhuma outra sanção foi aplicada.

Isso significa que o caso está encerrado? Longe disso. No mesmo comunicado na sexta-feira, a WADA disse que solicitou uma cópia completa do raciocínio da decisão do comitê antidoping russo antes de decidir sobre seus próximos passos.









A WADA já havia entrado com um recurso contra Valieva no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça em novembro, acusando a RUSADA de atrasos inaceitáveis ​​na investigação do caso e buscando uma suspensão de quatro anos para o patinador. A WADA disse na sexta-feira que era “preocupado” pela conclusão de nenhuma falha ou negligência para Valieva, e que irá “não hesitará em exercer seu direito de apelação ao Tribunal Arbitral do Esporte, conforme o caso.” “A WADA irá considerar quais serão seus próximos passos para que o assunto seja tratado o mais rápido possível e sem demora indevida”, disse. acrescentou a organização.

O que foi dito na Rússia? O resultado do caso foi amplamente apresentado na mídia ocidental como uma decisão da RUSADA de inocentar Valieva e uma espécie de costura russa. No entanto, o comitê que tomou a decisão é descrito na Rússia como independente, embora tenha recebido as conclusões da investigação da RUSADA sobre Valieva e sua equipe antes de chegar a seu julgamento.









A chefe da RUSADA, Veronika Loginova, disse na sexta-feira que sua organização ainda não recebeu a fundamentação completa da decisão do comitê antidoping. Loginova não descartou que a própria RUSADA pudesse apelar da decisão do tribunal, seja por meio de arbitragem nacional ou CAS, uma vez que estudou todos os detalhes da decisão. Em outros lugares, a decisão de não encontrar irregularidades por parte de Valieva foi bem recebida por pessoas como o político russo Dmitry Svishchev, que dirige o Comitê de Cultura Física e Esporte da Duma. Ele disse que a decisão do tribunal foi, sem dúvida, apoiada por “raciocínio sério”.

Que outras questões existem? O prazo em torno do caso continua a ser uma preocupação para todos os envolvidos. Apesar do teste positivo de Valieva ter vindo de uma amostra coletada em dezembro de 2021, o resultado só foi divulgado em fevereiro de 2022 – depois que ela protagonizou a vitória da Rússia no evento por equipe de patinação artística nas Olimpíadas de Pequim. Depois que a notícia do escândalo de doping de Valieva estourou, a cerimônia de medalha para aquele evento nunca foi realizada. Valieva e suas companheiras de equipe russas são atualmente classificadas como campeãs olímpicas, mas podem perder suas medalhas de ouro se a WADA vencer o caso com o CAS. Isso promoveria a equipe dos EUA ao ouro, com o Japão subindo para a prata e o Canadá subindo para o bronze. Para complicar ainda mais as coisas, a RUSADA está buscando a reintegração da WADA após o fim de uma proibição de dois anos em dezembro. Essa sanção foi imposta após alegações de manipulação de dados em um laboratório antidoping de Moscou, continuando as acusações de longa data de irregularidades na Rússia – algo que o país negou. Embora não esteja diretamente relacionado, o problema com Valieva certamente não pode ajudar a reconstruir as pontes entre a RUSADA e a WADA se os dois lados estiverem em desacordo sobre o caso do patinador artístico. Se, como parece inevitável, a WADA prosseguir com seu caso no CAS contra Valieva, a batalha legal deve se arrastar até 2023 – se não mais, supondo que haveria contra-recursos da patinadora artística e sua equipe contra possíveis proibições.

O que foi dito em outro lugar sobre o caso de Valieva? Um tanto previsivelmente, o chefe da Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA), Travis Tygart, reagiu com raiva ao anúncio de sexta-feira de que Valieva havia sido considerada inocente de culpa ou negligência.









Tygart afirmou que era um “decisão egoísta” pela RUSADA, e que a WADA e o órgão regulador da patinação artística, a ISU “Temos que apelar desta decisão em nome da credibilidade do sistema antidoping e dos direitos de todos os atletas.” Juntamente com a WADA e o Comitê Olímpico Internacional (COI), o ISU tentou impedir Valieva de continuar a competir nos Jogos de Pequim após a notícia de seu teste positivo em fevereiro – uma tentativa que falhou quando ela foi liberada para fazê-lo por um Painel CAS. Nem a ISU nem o COI comentaram os últimos desenvolvimentos em relação a Valieva; de qualquer forma, ela e seus compatriotas estão atualmente banidos de competições internacionais por causa de sanções impostas como resultado do conflito na Ucrânia.