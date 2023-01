Djokovic sem falhas no retorno do Aberto da Austrália (VIDEO) — CMIO Esportes

Novak Djokovic não poderia ter desejado um desempenho melhor em seu retorno à Rod Laver Arena, ao passar por Roberto Carballes Baena para se classificar para a segunda rodada do Aberto da Austrália.

O sérvio, que foi notoriamente deportado da Austrália antes do evento do Grand Slam no ano passado em meio a uma disputa de vacinação contra a Covid com as autoridades de imigração, agradeceu aos fãs por uma recepção incrivelmente calorosa após seus três sets (6-3, 6-4, 6 -0) contra o 75º jogador do ranking mundial.

Djokovic, que vinha lutando contra uma lesão no tendão da coxa e estava com fortes amarras na parte superior da perna esquerda, apareceu na quadra para uma recepção estridente de uma multidão lotada em Melbourne Park, mas não pareceu sofrer nenhum revés ao passar pelo espanhol após pouco mais de duas horas de ação.

“Eu não poderia pedir um começo melhor para o torneio”, anunciou o jogador de 35 anos depois.

“Obrigado por me dar uma recepção tão acolhedora que eu só poderia sonhar. Eu me sinto muito feliz por estar de volta aqui na Austrália e na quadra onde tive o maior sucesso da minha carreira.

“Definitivamente esta quadra é a quadra mais especial da minha vida.”

O desempenho estende a notável sequência de vitórias de Djokovic no Aberto da Austrália – onde é nove vezes campeão – para 35, sequência que remonta a 2018.

Outra vitória no primeiro dos quatro eventos do Grand Slam deste ano faria com que Djokovic empatasse o recorde de Rafael Nadal com 22 vitórias em Grand Slam.

Ele enfrentará Hugo Dellien, da Bolívia, ou Enzo Couacaud, da França, na partida da segunda rodada na quinta-feira.

Na terça-feira, também houve vitórias de Andrey Rublev, enquanto o alemão Alexander Zverev venceu sua primeira partida de simples depois de sofrer uma grave lesão no joelho no ano passado, quando saiu por cima em um thriller de cinco sets contra Juan Pablo Varillas.

“Estou extremamente feliz porque senti falta disso nos últimos sete meses”, disse Zverev após sua vitória.

“Só esta partida compensa todo o trabalho duro e sofrimento que tive. Vencer diante desse tipo de público novamente… Mal posso esperar pelo resto do torneio. Não importa o que aconteça a partir de agora, o torneio já é um sucesso para mim.”