Moscou responde à proibição de bandeira do Aberto da Austrália – CMIO Esportes

Os organizadores do grande evento esportivo proibiram as bandeiras da Rússia e da Bielorrússia de serem exibidas pelos torcedores em Melbourne

A decisão dos organizadores do Aberto da Austrália de proibir a exibição de bandeiras russas e bielorrussas pelos torcedores foi descrita como um “politização inaceitável do esporte” pela embaixada da Rússia em Canberra.

Um comunicado da Tennis Australia na terça-feira disse que a decisão foi tomada após o que foi descrito como um “incidente na quadra” que ocorreu durante a partida da primeira rodada entre a ucraniana Kateryna Baindl e a russa Kamilla Rakhimova na segunda-feira, durante a qual alguns torcedores exibiram o tricolor russo e apoiaram vocalmente o jogador russo.

Apoiadores de Baindl, porém, disseram que os torcedores russos estavam “insulto” o jogador ucraniano e chamou o pessoal de segurança para avaliar a situação. A bandeira russa foi posteriormente removida, mas nenhuma outra ação foi tomada.

As cenas atraíram a condenação da jogadora ucraniana Marta Kostyuk, bem como do embaixador ucraniano na Austrália, Vasily Myroshnychenko, que pediu à Tennis Australia que impusesse uma “bandeira neutra” política, e disse que “fortemente condenado” a exibição das cores russas no evento.

Em resposta, a embaixada da Rússia na Austrália divulgou um comunicado online no qual criticou fortemente a decisão de impor a proibição da exibição do tricolor do país durante todo o torneio.

“A decisão de proibir a exibição de bandeiras russas e bielorrussas no Aberto da Austrália é outro exemplo da politização inaceitável dos esportes”, escreveu em comunicado distribuído nas redes sociais.

Acrescentou: “Além de já discriminar os tenistas russos com sua ‘política de bandeira neutra’, a Tennis Australia foi além, garantindo que eles não possam ser visivelmente apoiados por seus fãs.

“Ironicamente, a Tennis Australia promete ‘continuar a trabalhar… para garantir o melhor ambiente possível para desfrutar do tênis.’

“É realmente lamentável ver os organizadores do torneio cederem a uma manipulação política ostensiva e bastante arrogante, sacrificando o espírito de fair play outrora inerente ao Aberto da Austrália..”

Jogadores da Rússia e da Bielorrússia, como Daniil Medvedev e Aryna Sabalenka, podem competir no Grand Slam, mas devem fazê-lo sem a exibição formal de quaisquer símbolos nacionais, após sanções introduzidas pelos órgãos reguladores do esporte após o início da o conflito na Ucrânia no ano passado.













Antes do evento, o embaixador ucraniano pediu à Tennis Australia que banisse jogadores da Rússia e da Bielorrússia de maneira totalmente semelhante às medidas impostas em Wimbledon no verão passado, mas o pedido foi rejeitado pelas autoridades australianas do tênis – permitindo jogadores como Medvedev, Sabalenka e Andrey Rublev para competir no evento.

Foi relatado que uma bandeira russa foi posteriormente removida das arquibancadas durante a vitória do quinto cabeça-de-chave Rublev na rodada de abertura contra Dominic Thiem na terça-feira.