Clube da Premier League nega especulação de venda de Davos — CMIO Esportes

O Manchester United negou as especulações de que um lounge de luxo, que vem completo com uma vitrine de luxo, montado antes do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, visa atrair a atenção de investidores bilionários.

O clube da Premier League revelou em novembro que estava buscando investimento ou mesmo uma venda definitiva, cerca de 17 anos depois de ter sido comprado pela família Glazer, com sede nos Estados Unidos.

Desde então, entende-se que nenhuma oferta formal foi recebida, mas foi relatado que há interesse no clube da Arábia Saudita, Catar e Estados Unidos, bem como do homem mais rico do Reino Unido, Jim Ratcliffe.

E, embora as propostas formais devam ser apresentadas nas próximas semanas, um porta-voz do Manchester United negou que o lounge temporário em Davos deva ser um centro de negociações durante o Fórum Econômico Mundial, que começou na segunda-feira e vai até 20 de janeiro.

O Manchester United está procurando um comprador e montou uma loja no Promenade em Davos. Gostaria de saber se algum bilionário entrará e fará uma oferta. Vale a pena notar que os sauditas têm alguns imóveis de primeira nas proximidades… pic.twitter.com/y4BcpUSdR1 — Dave Lawler (@DavidLawler10) 16 de janeiro de 2023

Falando em nome do clube de futebol, Ellie Norman disse que o lounge era “definitivamente não” aberto para atrair licitantes, mas será usado para realizar reuniões entre figuras do clube e parceiros existentes.

A revisão estratégica do clube, anunciada como parte dos planos de buscar investimentos no ano passado, continua em andamento, disse Norman, acrescentando que “não sabemos o resultado.”

A principal rua de Davos foi temporariamente transformada em um centro financeiro por várias grandes empresas de tecnologia e bancos (entre outros) durante a semana do fórum, que visa reunir influenciadores de alto nível de vários setores para discutir possíveis parcerias.

O lounge do Manchester United, no entanto, gerou especulações significativas, uma vez que o clube está efetivamente disponível no mercado aberto.

Espera-se que o co-presidente Avram Glazer participe do fórum esta semana, enquanto também haverá eventos com o ex-jogador Peter Schmeichel e o presidente-executivo Richard Arnold.

“O Manchester United se orgulha de ser o primeiro time esportivo a fazer parceria com o Fórum Econômico Mundial”, disse em um comunicado.

“Nossa comunidade global de 1,1 bilhão de fãs e seguidores nos oferece oportunidades poderosas de envolvimento além das fronteiras culturais e geográficas. Estamos em Davos para explorar maneiras de maximizar o impacto do alcance extraordinário.”