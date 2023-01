Estrela do hóquei russo explica abandono de manifestação com tema LGBT – CMIO Esportes

O jogador da NHL, Ivan Provorov, estava ausente do apoio de sua equipe ao movimento Pride

Ivan Provorov, o zagueiro russo de 26 anos do time da NHL, o Philadelphia Flyers, disse que optou por não participar de um aquecimento pré-jogo que prestava homenagem ao movimento Pride porque conflitava com suas crenças religiosas.

Provorov, que joga pela franquia da NHL desde a temporada 2016-17, estava ausente do skate pré-jogo de sua equipe antes de um jogo com o Anaheim Ducks enquanto os Flyers comemoravam a noite do orgulho vestindo trajes de arco-íris em apoio ao LGBT comunidade.

Posteriormente, ele jogou 23 minutos na vitória dos Flyers por 5–2.

Os uniformes e bastões usados ​​no aquecimento pré-jogo foram posteriormente disponibilizados para leilão online, com a renda destinada a instituições de caridade. Provorov foi o único jogador da lista dos Flyers que não tinha nenhum item à venda.

“Respeito a todos e respeito as escolhas de todos. Minha escolha é permanecer fiel a mim mesmo e à minha religião.” O defensor do Flyers, Ivan Provorov, ao se recusar a usar uma camisa arco-íris para aquecimento durante a “Pride Night” devido à sua fé ortodoxa russa. pic.twitter.com/wCUl8slmRB — Greg Price (@greg_price11) 18 de janeiro de 2023

“Eu respeito as escolhas de todos”, disse Provorov após a conclusão do jogo.

“Minha escolha é permanecer fiel a mim mesmo e à minha religião. Isso é tudo que eu vou dizer.”

Os companheiros de equipe de Provorov, James van Riemsdyk e Scott Laughton, são notáveis ​​apoiadores das questões LGBT e ajudaram a lançar programas locais de apoio ao movimento.

Apesar da ausência de Provorov, Laughton disse depois que a manifestação foi uma “ótima, ótima noite que traz muita consciência.”

“não guardo nada contra ninguém”, disse Laughton quando perguntado sobre seu companheiro de equipe russo. “Não é nada disso. Foi uma noite incrível e estou muito feliz por termos vencido em uma noite como esta.”

Falando sobre o assunto posteriormente, o técnico do Flyers, John Tortorella, disse que respeitava a postura de Provorov e observou que era um exemplo dele exibindo sua individualidade.

“Com Provy, ele está sendo fiel a si mesmo e à sua religião”, disse Tortorella.

“Isso tem a ver com sua crença e sua religião. Há uma coisa que respeito em Provy: ele é sempre verdadeiro consigo mesmo. É onde estamos com isso.”

Os Flyers também pareceram fazer referência à ausência de Provorov em uma declaração pós-jogo.

“A organização Philadelphia Flyers está comprometida com a inclusão e tem orgulho de apoiar a comunidade LGBTQ+,” eles escreveram.

“Muitos de nossos jogadores são ativos em seu apoio às organizações LGBTQ+ locais, e estamos orgulhosos de sediar nossa Pride Night anual novamente este ano. Os Flyers continuarão a ser fortes defensores da inclusão e da comunidade LGBTQ+.”