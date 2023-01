Grande evento esportivo proíbe bandeira russa após reclamações ucranianas – CMIO Esportes

Peça final do tênis, o Aberto da Austrália reverteu sua política depois de inicialmente permitir que os torcedores exibissem o tricolor russo nas arquibancadas

Os organizadores do Aberto da Austrália disseram que não permitirão mais que os torcedores exibam bandeiras russas e bielorrussas no torneio, após uma reclamação do embaixador ucraniano no país sobre um “incidente” na segunda-feira.

“Bandeiras da Rússia e da Bielorrússia são proibidas no Aberto da Austrália” leia uma declaração da Tennis Australia na terça-feira. “Nossa política inicial era que os torcedores poderiam trazê-los, mas não poderiam usá-los para causar transtornos. Ontem tivemos um incidente em que uma bandeira foi colocada na quadra”.

Uma bandeira russa foi vista nas arquibancadas das quadras externas do Melbourne Park durante a partida da primeira rodada entre a ucraniana Kateryna Baindl e a russa Kamilla Rakhimova na segunda-feira. A cena despertou a raiva de alguns observadores ucranianos, incluindo a jogadora Marta Kostyuk – que já afirmou que continuará sua política de não apertar a mão de jogadoras russas e bielorrussas no torneio. Kostyuk compartilhou uma imagem no Twitter do tricolor russo na partida entre Baindl e Rakhimova, escrevendo “sem palavras…” seguido por uma série de emojis de ‘cabeça explosiva’.

O embaixador da Ucrânia na Austrália, Vasily Myroshnychenko, também opinou, exigindo que a Tennis Australia imponha uma “bandeira neutra” política como ele “condenado veementemente” a presença de cores russas.

Um torcedor russo que supostamente estava entre o grupo que exibiu a bandeira, Eugene Routman, disse à mídia australiana The Age: “Recebemos algumas reclamações, mas não estávamos reclamando, estávamos apenas torcendo pela jogadora russa porque ela só tinha uma apoiadora, a mãe dela.”

“Não é como se estivéssemos agitando bandeiras nazistas e bandeiras do ISIS. É um país soberano”, acrescentou Routman, que se mudou da Rússia para a Austrália com sua família aos cinco anos de idade e usava uma camiseta com a imagem do presidente Vladimir Putin.

Os espectadores ucranianos acusaram Routman e seus companheiros torcedores de “provocando” seu jogador e chamou a equipe de segurança à quadra, onde a bandeira russa foi removida e nenhuma outra ação foi tomada. A espectadora ucraniana-australiana Maria Tumarkin afirmou que o comportamento de Routman e seu grupo foi “inseguro” e “intimidante,” especialmente dada a proximidade dos torcedores com a quadra.













Jogadores russos e bielorrussos estão livres para competir no Aberto da Austrália, mas devem fazê-lo sem nenhum símbolo nacional – de acordo com as regras definidas pelos órgãos dirigentes do tênis, ITF, WTA e ATP, após a eclosão do conflito na Ucrânia em fevereiro.

Antes do torneio em Melbourne – que é um dos quatro Grand Slams do calendário do tênis – o embaixador ucraniano Myroshnychenko pediu às autoridades australianas que banissem completamente os jogadores russos e bielorrussos, seguindo os passos do britânico Wimbledon.

Os organizadores na Austrália se recusaram a dar esse passo, em vez disso, permitiram que nomes como as 10 maiores estrelas russas Daniil Medvedev e Andrey Rublev e a número cinco do mundo feminino bielorrusso Aryna Sabalenka competissem, embora em status neutro.

Comentando sobre a proibição da bandeira para os espectadores, Sabalenka disse ter a impressão de que “esporte não tem nada a ver com política”, mas isso “se todo mundo se sente melhor assim, então está tudo bem.”

O astro masculino Rublev, quinto cabeça-de-chave, estava em ação em sua partida da primeira rodada contra Dominic Thiem na terça-feira, com um tricolor russo supostamente sendo removido das arquibancadas na John Cain Arena depois que a proibição foi introduzida.