Chelsea fecha contrato de US$ 110 milhões com a Ucrânia – CMIO Esportes

Os londrinos contrataram Mikhail Mudryk depois de ‘sequestrar’ sua transferência planejada para o Arsenal

O Chelsea confirmou a chegada de Mikhail Mudryk depois de derrotar o rival londrino Arsenal e chegar a um acordo com o Shakhtar Donetsk para o lateral ucraniano. Mudryk, de 22 anos, foi apresentado aos torcedores em Stamford Bridge no domingo, quando o Chelsea enfrentou o Crystal Palace pela Premier League inglesa.

Os Blues concordaram em pagar € 70 milhões adiantados por Mudryk e € 30 milhões em add-ons (total de $ 108 milhões). O desembolso considerável ocorre depois que Mudryk parecia prestes a se mudar para o Arsenal, com o jogador indicando anteriormente seu desejo de se juntar aos Gunners.

No entanto, o Chelsea interveio para conseguir um contrato de oito anos e meio para o jovem, após negociações envolvendo o co-proprietário Behdad Eghbali e o presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, em Türkiye neste fim de semana.













Em um comunicado após a confirmação da transferência de Mudryk, Eghbali e o novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly – que competiu pela aquisição do bilionário russo Roman Abramovich em maio passado – descreveram Mudryk como “um talento extremamente empolgante que acreditamos que será uma excelente adição ao nosso time agora e nos próximos anos.”

O Chelsea sancionou a alta taxa, apesar de Mudryk ter apenas oito internacionalizações pela seleção principal e ter jogado 44 vezes pelo Shakhtar. O lateral-esquerdo marcou sete gols em 12 jogos na Premier League ucraniana nesta temporada antes de sua mudança, além de três gols em seis jogos da Liga dos Campeões.

Os torcedores do Chelsea esperam que Mudryk possa dar um impulso imediato ao time, que está em décimo lugar na tabela da Premier League. O técnico do Blues, Graham Potter, se vê sob pressão apenas quatro meses depois de ser nomeado pelo novo dono do Chelsea no lugar do demitido Thomas Tuchel.