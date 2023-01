Investigação criminal aberta contra chefe do futebol francês — CMIO Esportes

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, negou as acusações de assédio sexual

Noel Le Graet, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), está sob investigação criminal em meio a acusações de assédio sexual, confirmaram promotores de Paris nesta terça-feira.

A investigação, que foi aberta na segunda-feira, investigará as alegações feitas pela agente de futebol Sonia Souid, que alegou que Le Graet se envolveu em assédio repetido contra ela.

O homem de 81 anos também foi acusado de assédio de várias funcionárias pela publicação francesa So Foot no ano passado, o que levou a FFF a ameaçar a revista com um processo por difamação.

No entanto, essas alegações levaram o Ministério do Esporte francês a realizar uma auditoria das alegações.

Le Graet nega qualquer alegação de assédio sexual, mas na semana passada “deu um passo para trás” do cargo que ocupa desde 2011. Ele foi substituído interinamente pelo vice-presidente da organização, Philippe Diallo.

“Em resposta a um relatório da IGESR (Inspeção Geral de Educação, Desporto e Investigação) de 13 de janeiro de 2023, foi ontem aberto um inquérito aos crimes de assédio moral e assédio sexual,”, disseram os promotores em comunicado à Reuters na terça-feira.

Isso segue as alegações de impropriedade contra Le Graet por Souid, que disse à mídia que a convidaria repetidamente para discutir assuntos de negócios em particular em sua residência.

“Ele me disse muito claramente em seu apartamento que, se eu quisesse que ele me ajudasse, teria que deixá-lo fazer o que quisesse comigo.”, disse Souid, que deu entrevistas sobre o assunto ao diário francês L’Equipe e à estação de rádio RMC.

“A única coisa que o interessou, e peço desculpas por falar vulgarmente, são meus seios e minha bunda,” ela adicionou.

A investigação sobre Le Graet ocorre logo depois que ele provocou a ira do futebol francês ao parecer questionar a perspicácia gerencial do ícone do futebol Zinedine Zidane enquanto discutia o futuro do técnico da seleção Didier Deschamps.

Le Graet disse ao RMC na semana passada que ele “nem teria atendido a ligação” se o ex-chefe do Real Madrid, Zidane, manifestou interesse em treinar os Bleus.

Deschamps, que levou a França à vitória na Copa do Mundo da Rússia em 2018 e perdeu a final do mês passado para a Argentina nos pênaltis, assinou um novo contrato para estender sua permanência na França até 2026.