Ícone russo iguala recorde da NHL — CMIO Esportes

Alexander Ovechkin marcou seu 30º gol na temporada – a 17ª vez que conseguiu o feito

O russo Alexander Ovechkin registrou mais um marco na NHL na noite de sábado, quando marcou seu 30º gol na temporada pelo Washington Capitals. Ovechkin alcançou a marca de gols em 17 temporadas distintas na liga – igualando o recorde estabelecido pelo ex-atacante do Capitals, Mike Gartner.

Ovechkin marcou o único gol do Washington na derrota por 3 a 1 para o Philadelphia Flyers na Capital One Arena. O russo empatou em 1 a 1 no primeiro tempo, marcando seu 30º gol em 45 partidas nesta temporada.

Ovechkin está agora ao lado de Gartner como os únicos dois jogadores a marcar 30 gols ou mais em 17 temporadas. Ovechkin, 37, alcançou essa marca em todas as temporadas que disputou na NHL, com exceção da campanha 2020/21 encurtada pela Covid.













Mais amplamente, o russo continua sua busca pelo recorde de gols de todos os tempos da NHL, detido pelo grande canadense Wayne Gretzky. Ovechkin está agora com 810 gols no total – o segundo na lista e atrás da contagem de Gretzky de 894. Ovechkin também alcançou 400 gols em casa em seu nome, tornando-se apenas o segundo jogador da NHL depois de Gretzky a marcar 400 gols em casa e 400 em a estrada, de acordo com os estatísticos.

A derrota no sábado representou derrotas consecutivas para os Capitals contra os Flyers, que derrotaram o Washington por 5 a 3 na Filadélfia na noite de quarta-feira. Os Flyers estão em uma boa fase, com três vitórias consecutivas e oito das últimas 11 no geral. O Capitals estagnou com quatro derrotas nas últimas seis, tendo vencido 11 de 13 antes disso. Ovechkin e companhia jogam contra o New York Islanders na segunda-feira.