Bad boy do tênis ‘devastado’ por perder o Aberto da Austrália – CMIO Esportes

Nick Kyrgios, a estrela do tênis australiano cuja forma brilhou em 2022, falou sobre sua devastação por ser forçado a se retirar do Grand Slam de seu país natal na véspera de sua partida de abertura agendada com Roman Safiullin.

O nativo de Sydney, de 27 anos, que é regularmente citado como um dos personagens mais controversos do esporte, era considerado um dos favoritos para conquistar o que seria seu primeiro título de Grand Slam neste mês, antes da descoberta de um queixa no joelho, que, se não for tratada, pode ameaçar o restante de sua campanha de 2023.

Kyrgios, o 21º jogador do ranking mundial, também se retirou dos eventos de aquecimento do Aberto da Austrália em Adelaide neste mês, além de se retirar da seleção australiana United Cup em dezembro.

“Estou devastada, obviamente”, disse Kyrgios em entrevista coletiva na segunda-feira, na qual confirmou sua ausência.

“É o meu torneio em casa, tenho ótimas lembranças aqui – obviamente, no ano passado, ganhei o título em duplas e provavelmente joguei o melhor tênis da minha vida. Então entrar neste evento como um dos favoritos, é brutal.”

Foi revelado que uma ressonância magnética no joelho problemático de Kyrgios revelou o desenvolvimento de um cisto que surgiu como resultado de uma ruptura em seu menisco.

A lesão, embora não seja uma ameaça à carreira, poderia ter prejudicado gravemente sua capacidade de competir em alto nível ao longo da temporada de 2023 se submetida a uma corrida prolongada no torneio de Melbourne, de acordo com o fisioterapeuta Will Maher.

“Sempre remonta ao último Grand Slam que joguei, o US Open,” ele adicionou.

“Fui extremamente duro comigo mesmo depois daquela derrota nas quartas de final, pensando que poderia vencer dali em diante. Eu só tinha o Aus Open em mente desde aquele dia, assim que saí da quadra contra [Karen] Khachanov.

“Eu sempre quis fazer tudo certo e treinar direito e marcar cada caixa, e apenas estar pronto para o Aus Open.”

Maher acrescentou que o joelho de Kyrgios não respondeu conforme o esperado após uma partida de exibição com Novak Djokovic na sexta-feira, o que levou à decisão de desistir do evento e buscar uma pequena cirurgia.

“Acho que tomamos a decisão sensata de retirá-lo porque, nesta fase, ele quer se sentir mentalmente confortável para jogar sete partidas, pode ir longe e precisa ser capaz de fazer potencialmente sete partidas de três horas. Entrar na quadra simplesmente não era suficiente para ele.”

Kyrgios e sua equipe médica identificaram o Indian Wells Masters em março como um alvo para seu retorno – mas até então, ele pode fazer pouco além de descansar.

“Não tenho dúvidas de que voltarei com força total e jogando o tênis que jogava antes deste evento. Tudo o que posso fazer agora é apenas olhar para frente, fazer o que preciso fazer e voltar.”