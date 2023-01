Patinadora americana que escapou da proibição de doping quer estrela russa punida – CMIO Esportes

Jessica Calalang afirmou que Kamila Valieva deveria ser sancionada, apesar de já ter enfrentado sua própria batalha com as autoridades antidoping

A patinadora americana Jessica Calalang – que enfrentou uma oferta de oito meses para limpar seu nome com as autoridades antidoping em 2021 – pediu que a estrela adolescente russa Kamila Valieva seja sancionada em seu caso em andamento com a WADA.

A Agência Mundial Antidoping (WADA) anunciou na sexta-feira que foi informada de que Valieva “não teve culpa ou negligência” seguindo uma decisão de um comitê antidoping russo. O tribunal tomou a decisão com base em uma investigação sobre o teste positivo de Valieva para o medicamento cardíaco proibido trimetazidina em uma amostra datada de dezembro de 2021.

A WADA respondeu à notícia dizendo que consideraria o raciocínio do tribunal russo, mas não descartou recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) – onde já entrou com uma reclamação pedindo a suspensão de Valieva por quatro anos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Revelados os resultados da investigação de doping de Valieva

Pesando no Twitter, Calalang, três vezes medalhista de prata nacional dos EUA, sugeriu que a investigação russa sobre Valieva, de 16 anos, havia sido fraudada.

“Hmm… isso parece totalmente justo e imparcial,” tuitou Calalang, adicionando um smiley de cabeça para baixo e compartilhando o texto da declaração da WADA em Valieva. “Doping é doping que deve ser automaticamente igualado a uma sanção. A WADA precisa apelar. O FIM,” escreveu o americano.

O comentário ecoou o sentimento expresso em grande parte da mídia ocidental no caso de Valieva, embora algumas das respostas ao tweet de Calalang apontassem que ela teve experiência em primeira mão de ser implicada em uma investigação de doping.

No caso de Calalang, ela enfrentou uma batalha de oito meses para limpar seu nome em 2021, após testar positivo para ácido 4-clorofenoxiacético (4-CPA) em uma amostra coletada em janeiro daquele ano. A substância é um conhecido metabólito do meclofenoxato – um estimulante que foi proibido pela agência antidoping americana USADA.

Calalang e seu parceiro de pares, Brian Johnson, foram forçados a se retirar do Campeonato Mundial em março de 2021 e inicialmente não puderam competir em nenhum evento oficial de patinação artística nos Estados Unidos enquanto seu caso se desenrolava.













Calalang, 27, acabou sendo inocentado após uma investigação da USADA, que descobriu que uma substância não proibida encontrada em xampus e loções, a clorfenesina, pode ser metabolizada em 4-CPA.

Uma descoberta semelhante foi feita em um caso envolvendo o lutador do UFC Rob Font, que havia sido inocentado no início daquele ano depois que foi descoberto que produtos cosméticos que ele usava antes de uma luta resultaram em um teste positivo.

“Eu tinha usado a mesma maquiagem antes,” Calalang disse na época de seu caso, descrevendo a situação como “apenas um grande choque para mim.” Ela acabou sendo totalmente inocentada de quaisquer violações pela UASADA e WADA no final de setembro de 2021. No entanto, ela e Johnson não chegaram aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 em fevereiro de 2022, com Johnson anunciando sua aposentadoria em abril passado, sinalizando o fim de sua parceria.













Enquanto isso, o caso da estrela russa Valieva parece se arrastar. A notícia de seu teste positivo para trimetazidina, medicamento proibido para o coração, surgiu pela primeira vez nos Jogos de Inverno de Pequim em fevereiro do ano passado, com base em uma amostra coletada seis semanas antes no campeonato russo.

Valieva já havia conquistado o ouro no evento da equipe de patinação artística nas Olimpíadas antes de seu teste positivo ser relatado, e ela foi liberada para competir na competição individual em Pequim por um painel de emergência do CAS. No final, Valieva terminou em um decepcionante quarto lugar, apesar de ser o forte favorito ao ouro.

Devido à idade de Valieva e sua condição de “pessoa protegida”, As autoridades russas defenderam seu direito de não divulgar todos os detalhes de seu caso. No entanto, surgiu durante as audiências do CAS em Pequim que a equipe de Valieva argumentou que o teste positivo pode ter resultado de contaminação por meio de medicamentos para o coração que seu avô estava tomando.

Apesar de ter sido inocentado de negligência pela audiência antidoping russa, Valieva teve seus resultados anulados no dia de seu teste positivo em 25 de dezembro de 2021 – o que significa que ela perdeu o título nacional russo que conquistou naquela data.