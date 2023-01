Lutador russo de MMA é encontrado morto em trem — CMIO Esportes

O corpo de Georgiy Gagloev foi encontrado durante uma parada no sul da Rússia, segundo relatos

O lutador de MMA russo Georgiy Gagloev foi encontrado morto aos 25 anos no vagão de um trem que viajava de Moscou para Vladikavkaz. Há sugestões de que a morte de Gagloev pode ter sido “violento,” A agência de notícias russa TASS informou, citando fontes.

O corpo de Gagloev teria sido descoberto durante uma parada na cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia. Parentes do lutador, que era da Ossétia, já foram à cidade para recolher o corpo, acrescentou a TASS.

O peso-galo Gagloev é listado pelo site de registros de MMA Sherdog como tendo quatro lutas durante sua carreira – vencendo uma, mas perdendo as últimas três viagens ao octógono.

Gagloev lutou pela última vez em março de 2021, competindo no evento ‘Old Guard Fight Club’ na Rússia, mas sofreu uma derrota por finalização para o compatriota Aleksey Ponomorenko.

De acordo com o jornal russo Sport-Express, Gagloev foi um campeão local da Ossétia do Norte em luta livre e combate corpo a corpo antes de entrar no MMA. Ele também disse ter passado um período na prisão e vestiu uma roupa estilo prisão para uma de suas saídas para a jaula.

Sport-Express informou que a carreira de Gagloev pode ter sido “impedido por problemas pessoais” nos últimos anos, incluindo a busca por sua tia, Rimma – uma suposta cartomante que teria desaparecido após viajar dos Emirados Árabes Unidos para Grozny.

Gagloev até recorreu ao líder checheno Ramzan Kadyrov com um apelo em vídeo para que ele ajudasse na busca, mas sem sucesso.