Dupla russa de patinação artística considera mudança para Israel – mídia – CMIO Esportes

A patinadora artística russa nascida nos Estados Unidos Diana Davis e seu parceiro competitivo Gleb Smolkin estão em negociações para mudar as alianças nacionais para a seleção israelense, de acordo com um relatório da RIA Novosti.

Davis, que é filha única do treinador russo de patinação artística Eteri Tutberidze, junto com seu parceiro Smolkin estão entre os atletas mais proeminentes em seu esporte e podem listar a Copa CS Varsóvia de 2021 e uma medalha de prata nacional russa de 2022 entre seus elogios coletivos após sua transição bem-sucedida das categorias de juniores em 2021.

Gleb Smolkin, por sua vez, é filho do conhecido ator russo Boris Smolkin.

Embora nenhuma decisão final sobre seu futuro ainda tenha sido tomada, uma declaração definitiva é esperada em um futuro próximo – com as sanções esportivas em andamento impostas contra a Rússia desde fevereiro do ano passado, consideradas um fator chave em sua decisão.

Acredita-se que, se os atletas russos forem readmitidos no esporte internacional em um futuro próximo, Davis e Smolkin poderão continuar a representar a Rússia no cenário internacional.

Foi relatado anteriormente que a dupla estava considerando uma mudança para a seleção dos Estados Unidos, embora os dois patinadores posteriormente negassem esses relatos.

A dupla treina junta nos Estados Unidos e ainda não disputou nenhuma competição na Rússia nesta temporada.

Logo após o início da operação militar do ano passado na Ucrânia, o Comitê Olímpico Internacional (COI) instituiu recomendações para restringir a influência russa no cenário esportivo internacional – um ditado que posteriormente foi aderido por várias federações esportivas diferentes.

No entanto, mais recentemente, o presidente do COI, Thomas Bach, afirmou que deseja que as sanções tenham o menor impacto possível nos atletas da Rússia especificamente – ao mesmo tempo em que pede que as restrições continuem em seu estado atual.