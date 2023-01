Detalhes surgem na morte do campeão russo de salto alto – CMIO Esportes

Autoridades esclareceram o acidente de carro que matou Leyla Salyamova esta semana

O motorista do carro em que viajava a campeã russa de salto alto Leyla Salyamova provavelmente não levou em consideração as condições climáticas antes do acidente que tirou a vida de ambas, disseram autoridades.

Salyamova morreu aos 23 anos no acidente fatal na Carélia na quinta-feira. Desde então, surgiram detalhes sobre as circunstâncias da tragédia, que aconteceu quando o Mitsubishi Lancer no qual Salyamova era passageira colidiu com um Volkswagen Tiguan em um trecho da rodovia Sortavala no distrito de Lakhdenpokhsky.

“O condutor do carro Mitsubishi não teve em conta as condições meteorológicas e da estrada, escolheu a velocidade errada, pelo que perdeu o controlo do veículo nas curvas. Em decorrência de uma derrapagem descontrolada, o carro invadiu a pista contrária, onde colidiu com um Volkswagen”. autoridades locais foram citadas como tendo dito na sexta-feira.

Imagens das consequências do acidente foram compartilhadas pelo comitê de segurança pública da República da Carélia e mostraram os destroços mutilados de ambos os carros. O Mitsubishi Lancer parecia ter sido partido em dois pedaços pelo impacto do acidente, com uma parte do carro caída na neve na beira da estrada.

As duas pessoas que viajavam no Volkswagen – um motorista de 47 anos e uma passageira de 39 anos – foram hospitalizadas. A mulher, identificada como Ekaterina Zelenovskaya, disse que havia perdido seu filho ainda não nascido no acidente.

“Lembro que estávamos nos movendo em direção a São Petersburgo. Estávamos nos movendo a cerca de 110 quilômetros por hora. E, aparentemente, eles subiram por trás do morro … Eu vi que o carro que vinha vindo em nossa direção, estava na nossa pista. Não deu nem tempo de fazer nada”, disse Zelenovskaya.

Ela acrescentou que havia passado por uma cirurgia para sangramento interno e intestino rompido, explicando: “Eu estava no meu terceiro mês de gravidez. Agora não há (chance). Minha clavícula está quebrada. O motorista do Volkswagen também precisou de cirurgia depois de sofrer o que foi descrito como um “clesão musculoesquelética combinada”.













Após a morte de Salyamova, homenagens foram prestadas a uma atleta descrita como pioneira para as mulheres russas em seu esporte.

Artem Silchenko, campeã da série mundial de mergulho em penhascos em 2013, estava entre os que a homenagearam como alguém que viveu a vida ao máximo. “Leila era ativa, queria fazer shows. Decidimos incluir Leyla em nossas competições no próximo ano… Estamos todos chocados com o que aconteceu”, ele disse à Match TV.

Salyamova foi campeã russa de salto alto feminino em 2021 e medalha de prata no salto alto sincronizado no campeonato nacional de 2015. Ela também competiu no popular Red Bull Cliff Diving World Series, fazendo sua estreia no palco icônico em Mostar, Bósnia e Herzegovina, em agosto passado.